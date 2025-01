Presidente de INAU criticó falta de políticas para monitorear el ausentismo crónico en los CAIF

Fossati resaltó que los primeros años son fundamentales para establecer vínculos emocionales y desarrollar el potencial de aprendizaje. Estudios internacionales, como los realizados por la OCDE -citado por Fossati- sobre los resultados de las pruebas PISA, muestran que los niños que asisten a programas de atención temprana obtienen mejores resultados educativos, superando en desempeño a quienes no participaron de estas iniciativas. "Los superaban en aproximadamente un año de rendimiento" , dijo.

Actualmente, no existe una política clara de monitoreo de asistencia en los CAIF, según señaló el presidente del INAU.

"No se relevan datos para controlar las inasistencias. No se evalúa el nivel de ausentismo crónico. No sabemos, por tanto, cuál es el impacto y la prevalencia del ausentismo crónico y el uso de la oferta disponible de los centros CAIF", aseguró.

¿Qué propone Fossati para abordar el ausentismo?

Planteó la necesidad de definir y medir el ausentismo crónico en los CAIF, establecer objetivos razonables de asistencia y fomentar la comunicación activa con las familias para reducir las inasistencias. Sugiere además implementar estrategias basadas en datos para medir y controlar la asistencia y ofrecer apoyo personalizado a las familias.

¿Por qué es importante invertir en la primera infancia?

Fossati argumentó que la atención y educación en la primera infancia son esenciales no solo para el desarrollo individual, sino también para objetivos sociales más amplios, como la igualdad de género, la reducción de la pobreza y la inserción laboral.

"Necesitamos una focalización más efectiva para intervenir atendiendo condiciones básicas para generar un contexto social favorable para el buen desarrollo y el logro educativo", explicó.

¿Cómo deberían articularse las políticas de primera infancia con otras áreas?

El presidente del INAU enfatizó que las políticas educativas deben estar interconectadas con las políticas sociales, de infancia y de familia. Esto permitiría, según entiende, una intervención integral y efectiva, especialmente en familias en situación de vulnerabilidad, para garantizar un desarrollo pleno de los niños y reducir las desigualdades.