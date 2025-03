Protestas de padres por errores en asignación; un alumno de Montevideo fue inscripto en un liceo de Maldonado

"Yo tengo una hija adolescente que comienza primer año de bachillerato, solicité el primer día de inscripción el Liceo N. 15° o N. 10° y me la derivaron a un liceo que nada tiene que ver, a un liceo N. 3°, o sea, es inviable que yo la pueda enviar, no solo por lo lejos que queda sino por un tema de seguridad", comentó una madre.

Y agregó: "Hasta ahora, la única respuesta que obtuvieron de los funcionarios es que en el mes de abril volvamos, y es la única solución que se nos ha dado hasta ahora. Por tanto no sabemos si los chiquilines tienen que ir al liceo asignado, que como ya dije es inviable por lo lejos, pero tampoco se nos asegura que en el mes de abril se le asigne alguno de los liceos que fueron sugeridos en primera instancia".

Otra madre contó sobre su hija, que debía comenzar en cuarto de liceo y la anotaron en tercero.

Por último, un padre contó que viviendo en Montevideo, a su hija se le asignó un liceo en Pan de Ázucar, en Maldonado.

¿Qué dijo la directora de secundaria?

La directora de Secundaria, Jenifer Cherro, respondió a estos reclamos y dijo que no hubo fallas y que el lugar lo tienen.

Y explicó que en todo caso, lo que pueden hacer es solicitar el cambio que se realiza “entre marzo y abril”.

“No voy a decir que fue una falla. El sistema otorga un lugar. El hijo que haya sido inscripto en tiempo y en forma tiene un lugar asignado. Generalmente los que se inscriben primero y respetan todo lo que es la cronología ya tienen asignado hace bastante tiempo y con tranquilidad. A veces las personas se inscriben a último momento y Secundaria lo que hace es otorgarle un lugar”, dijo Cherro al citado medio.

“Los comienzos de cursos siempre tienen estas cuestiones de, o me tocó de tarde, o me tocó de mañana, o no me tocó en el liceo que quería, esas cosas se ordenan entre marzo y abril, lo que pido es calma, por supuesto, y hacer las cosas, que el papá vaya al liceo, a la reguladora, a donde tenga que ir para lograr ese cambio que necesita. Siempre que haya lugar se le va a contemplar”, finalizó.