"Quedó en shock": la increíble forma en la que el ganador del Gordo de Fin de Año se enteró de su victoria

Este año el Gordo de Fin de Año fue ganado por un hombre que compró su boleto en la Agencia 47 de Montevideo , quien se llevó el premio mayor de 160 millones de pesos, cerca de US$ 4.000.000.

"Es increíble, estoy re contenta, nunca me había pasado. Estaba mirando el sorteo, y yo dije: ‘Ese número lo conozco, es nuestro’. Y resultó que era así. Tengo unos nervios como si fuera mío el billete" , relató la trabajadora.

Además, Jessica fue la encargada de contarle al comprador del boleto la noticia de que había ganado el Gordo: "Hablé ayer de noche pensando que había visto el sorteo y no lo había visto, se enteró por mí, quedó en shock, me dijo que no sabía qué decir, pero estaba muy contento".