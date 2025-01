¿Quién representará a Uruguay en la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos?

EEUU Esta vez no: Michelle Obama no asistirá a la asunción de Donald Trump

A la ceremonia también asistirá el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pero no podrá acudir el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro, pese a que fue invitado, porque la Justicia, que lo investiga por una trama golpista, no lo deja salir del país por la "posibilidad de intento de fuga".

Tampoco estará presente Xi Jinping, presidente de China, aunque se espera que envíe a un alto representante de su gobierno.

El presidente Joe Biden ya había anunciado el mes pasado que asistiría a la toma de posesión de Trump. Dijo que "por supuesto" estaría presente, señalando que el único presidente saliente que no asistió a la ceremonia fue el propio Trump, cuando perdió ante Biden en 2020. La vicepresidenta Kamala Harris también estará presente.

Por su parte, el ex presidente Barack Obama afirmó que asistiría a la ceremonia del 20 de enero, pero su esposa, Michelle Obama, no lo hará.

En tanto, varios políticos nacionalistas y de extrema derecha europeos fueron invitados al acto: el británico Nigel Farage estará presente, al igual que el francés Éric Zemmour, el belga Tom Van Grieken y el ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. También fue invitado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un admirador del presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, la oficina de Orbán declaró a los medios húngaros que no podrá asistir.

En cambio, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, no recibió una invitación, ni tampoco la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.