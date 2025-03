"Retroceso en materia institucional" y "malabares con la incomodidad": Delgado y Ojeda criticaron postura del gobierno con Venezuela

Los senadores de la oposición, Álvaro Delgado -Partido Nacional- y Andrés Ojeda -Partido Colorado- se mostraron críticos ante las declaraciones del canciller de la República , Mario Lubetkin , que aseguró que el nuevo gobierno no reconoce a Nicolás Maduro "ni a quien dijo haber triunfado" en Venezuela en referencia a Edmundo González Urrutia.

Para Delgado, que el gobierno no reconozca a Maduro y tampoco a González Urrutia y a su vez asuma que "hubo un fraude en las elecciones" en Venezuela, representa una posición "un poco contradictoria" .

"Venezuela es una dictadura, no hay duda de eso. Hubo fraude, no hay duda de eso y, por ende, Maduro no es el presidente", dijo en rueda de prensa.