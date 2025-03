Yamandú Orsi, nuevo presidente de Uruguay: el profesor de Historia y "canario de almacén" que llevó a la izquierda de regreso al poder

Rodeado de micrófonos que buscaban la verdad, y respaldado por sus compañeros, el exintendente de Canelones negó rotundamente la denuncia. "Esta persona se confunde, por supuesto no era yo o peor aún, alguien lo está usando . Acá no se están metiendo sólo con una fuerza política, es también con un candidato, una persona y una familia ", aseguró Orsi en rueda de prensa en aquel entonces.

No le tembló la voz. De camisa celeste, una mirada firme y una respuesta para cada pregunta en la rueda de prensa, Orsi defendió su verdad y en setiembre la fiscal de Ciudad de la Costa , Sandra Fleitas, archivó la investigación e imputó a Paula Díaz , la mujer trans que había hecho la denuncia, y a Romina Celeste Papasso , quien la orquestó.

Nació el 13 de junio de 1967 en una zona rural ubicada entre Santa Rosa y San Antonio, en Canelones. Su padre plantaba viña y la vendía a las bodegas. Su madre, en cambio, era costurera. Mientras vivían en el campo, Yamandú no fue al jardín, pero su hermana María del Luján, siete años mayor, fue su primera “maestra” con quien aprendió a leer y a escribir.

Cuando tenía cinco años, una hernia de disco que sufría su padre obligó a los Orsi a mudarse a la ciudad de Canelones, donde abrieron un almacén en el que toda la familia trabajaba y también vivía. Separaban los dormitorios con una cortina de baño, armarios, y había un duchero de campaña.

6c7acbb0-aac9-11ef-a4fe-a3e9a6c5d640.jpg.webp Foto: comunicación Campaña de Orsi

En el almacén se pagaba en el mostrador o se anotaba en la libreta, lo que le dio, además del contacto con la gente, la capacidad de ejercitar las matemáticas. No tuvo amigos de verano porque sus padres no se tomaban vacaciones. De hecho, su padre no se tomó licencia ni una sola vez en su vida. Con una madre muy católica, Yamandú fue bautizado, tomó la primera comunión e incluso ofició de monaguillo algunos domingos en la Capilla de Fátima.

Fue alumno de la escuela número 110 y luego estudió hasta cuarto año de liceo en el Tomás Berreta, donde en plena dictadura comenzó a interesarse por temas políticos. Escuchaba casetes clandestinos de Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti y Los Olimareños. Aquello rompió, en su cabeza, el silencio de una casa en la que no se hablaba de política.

Cuando tenía 18 años la dictadura llegaba a su fin. Yamandú empezó a militar a través de los comités de base, primero en la Vertiente Artiguista y luego, en 1990, se metió con el Movimiento de Participación Popular (MPP), que había surgido hacía un año. A sus padres no les gustaba nada la política, para ellos los políticos nunca les habían dado nada y ambos asociaban la izquierda con los extremos, con los tupamaros o con el comunismo.

62a5bf40-aaca-11ef-a4fe-a3e9a6c5d640.jpg.webp La hermana y la madre de Orsi en el almacén. Foto: Comunicación de campaña de Orsi

La cultura y, sobre todo, el folklore fueron los que tendieron puentes hacia la política. Y, según ha dicho, cree que de ahí viene su formación nacionalista, dentro de la izquierda. Empezó a leer y a preguntar sobre lo que estaba pasando a nivel político y entonces fue que dimensionó que Uruguay estaba bajo un gobierno de dictadura militar y había gente presa, muerta y desaparecida.

Se volvió muy artiguista, pero también fanático de los movimientos de liberación en América Latina y en África. El Che Guevara era el personaje perfecto para idolatrar, pero los discursos internacionalistas de aquella época no lo seducían, ni el de la Unión Soviética ni el de Cuba: él era nacionalista.

Su primer acto de militancia fue la junta de firmas del plebiscito del voto Verde en 1987, por la ley de caducidad. Desde entonces, no dejaría de militar. Orsi sabía que le encantaba la historia y en 1986 se anotó para cursar el profesorado en el IPA. Simultáneamente, siguió militando para el MPP en Canelones y trabajando en el almacén.

Su padre se enfermó del corazón en el 90 y tuvo que dejar de trabajar, lo que hizo que su responsabilidad en el almacén creciera. En su tercer año de estudios, Orsi empezó a agarrar horas de clase por lo que, además de estudiar, militar y trabajar en el almacén, era profesor en Canelones y en Florida.

yamandu-orsi-el-cierre-campana-del-frente-amplio-las-internas-2024.webp Foto: Leonardo Carreño

Entre el 2005 y el 2015 Orsi acompañó a Marcos Carámbula en dos períodos como secretario de la Intendencia de Canelones. “Yamandú está llamado a ser un enorme referente de nuestra izquierda, acá en Canelones. Va a estar al lado mío lo que quedan de estos cinco años y, seguramente, sea el próximo candidato a intendente”, dijo Carámbula en el marco de su reelección.

En medio de todo aquello, se casó con Laura Alonsopérez y tuvo a sus dos hijos.

En las elecciones nacionales de 2019, de cara a la segunda vuelta, Orsi fue nombrado jefe de campaña de Daniel Martínez por su capacidad de diálogo con otros sectores políticos no frenteamplistas. En esa oportunidad ganó el Partido Nacional y Luis Lacalle Pou llegó a Torre Ejecutiva. En ese entonces, Orsi se responsabilizó de esa derrota.

En 2020, se postuló como intendente de Canelones y ganó, convirtiéndose en el líder de la segunda comuna más poblada del país. A mediados de 2024 se consolidó, finalmente, su candidatura a la Presidencia de la República por el Frente Amplio, apoyado por el expresidente José Mujica, la exsenadora Lucía Topolansky, el exsenador Ernesto Agazzi y Juan Carlos Souza, el mismo que había llamado a Yamandú para ofrecerle el cargo de intendente, entre otros.

Durante la contienda electoral fue víctima de un importante escándalo político, tal vez el más resonado de la historia hacia las urnas uruguayas, tras ser denunciado por Paula Díaz, una trabajadora sexual trans, por un presunto abuso. Finalmente, Díaz confesó en televisión que no solo había mentido, sino que quien había orquestado la situación era Romina Celeste Papasso, hoy privada de libertad.

En junio se convirtió en el candidato único del Frente Amplio, ganando las internas con 247.295 de los votos que cosechó su fuerza política e incorporó a Carolina Cosse como vicepresidenta de la fórmula.

yamandu-orsi-y-carolina-cossejpeg (1).webp Foto: Inés Guimaraens

Si el 27 de octubre el Frente Amplio había sacado el 43,8% de los votos y la coalición de gobierno había llegado a 47,8%, en el balotaje del 24 de noviembre el resultado se dio vuelta y Yamandú Orsi se quedó con el 49,8% de las adhesiones contra el 45,9%. En la segunda vuelta fue que consiguió la victoria frente al candidato por el Partido Nacional, y el heredero de la gestión del ex presidente Lacalle Pou, Álvaro Delgado.

De la primera vuelta a la segunda, el Frente Amplio logró sumar 125.000 votos más.

Pero el nuevo gobierno asumirá con un Parlamento sin mayoría propia, lo que representa un escenario inédito para el Frente Amplio desde su llegada al poder en 2005. La composición legislativa obligará a la nueva administración a negociar acuerdos con sectores de la oposición para la aprobación de leyes clave.

El oficialismo contará con un número de bancas insuficiente para alcanzar la mayoría en ambas cámaras, mientras que la coalición opositora, conformada por el Partido Nacional y sus socios, mantendrá una presencia significativa en el Parlamento.

A diferencia de elecciones anteriores, el Frente Amplio logró avances en varias localidades del interior en la votación del balotaje, aunque la coalición liderada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll sigue siendo dominante en varias regiones.

Localidades clave de departamentos como San José, Paysandú y Salto, donde antes su presencia era mínima fuera de las capitales departamentales, mostraron un incremento en su apoyo al Frente Amplio.

El nuevo gabinete, anunciado en una conferencia de prensa el 16 de diciembre en el Hotel Radisson, está compuesto por una combinación de figuras de trayectoria dentro del Frente Amplio y nombres con experiencia en la gestión pública. Entre ellos, Gabriel Oddone asumirá como ministro de Economía y Finanzas, acompañado por Martín Vallcorba como subsecretario. En el Ministerio del Interior, Carlos Negro será el titular, con Gabriela Valverde como subsecretaria, mientras que en Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin encabezará la cartera, con Valeria Csukasi como su segunda.

20241216 Presentación de los ministros de Yamandú Orsi para el gobierno 20252030 (31).JPG Foto: Inés Guimaraens

En otras áreas estratégicas del gobierno, Cristina Lustemberg estará al frente del Ministerio de Salud Pública, y Juan Castillo liderará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El gabinete también contará con figuras como Lucía Etcheverry en Transporte y Obras Públicas, Gonzalo Civila en Desarrollo Social y José Carlos Mahía en Educación y Cultura.

Por fuera de los ministerios, Alejandro Sánchez ocupará la Secretaría de Presidencia, mientras que Jorge Díaz será el próximo Prosecretario. Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional, estará a cargo de la Secretaría de Inteligencia, y Rodrigo Arim, exrector de la Udelar, dirigirá la Oficina de Planeamiento y Presupuesto junto a Jorge Polgar.

gkfxr1hwoaahr6wjfif.webp La banda presidencial de Orsi

Orsi asumirá su mandato con una hoja de ruta definida, basada en el programa del Frente Amplio y en compromisos clave que fueron el eje de su campaña. Entre sus principales promesas, destacó que no habrá aumentos de impuestos y que trabajará en la reforma de la seguridad social para permitir la jubilación a los 60 años.

En materia de seguridad, anunció la creación de 2.000 nuevos cargos policiales, la instalación de más cámaras de videovigilancia y la implementación de un plan para desarticular las 50 bandas de narcotráfico que operan en el país. También impulsará la creación de un Ministerio de Justicia, que centralizará las políticas penitenciarias y de derechos humanos, y llevará adelante una transformación del Sistema Nacional Integrado de Salud para reducir tiempos de espera y garantizar el acceso a medicamentos. En educación, su gobierno buscará duplicar la extensión del tiempo pedagógico, aumentar las becas para estudiantes y destinar el 6% del PIB al sector.

El crecimiento económico y la generación de empleo serán otros pilares fundamentales de su gestión, según ha dicho. Orsi ha prometido impulsar la industria nacional mediante compras públicas, fomentar inversiones y desarrollar un “Plan Nacional de Riego” para potenciar la producción agropecuaria.

Además, su gobierno priorizará la mejora del transporte en el área metropolitana con la incorporación de vehículos eléctricos y la construcción de vías rápidas. En cuanto a vivienda, se ampliarán los cupos en residencias estudiantiles y se pondrá en marcha el “Plan Primera Vivienda” para facilitar el acceso a créditos hipotecarios. La reducción de la pobreza infantil será otra prioridad, con un enfoque en la protección social y la ampliación de beneficios. Finalmente, su administración buscará generar 12.000 empleos anuales para jóvenes y mejorar los ingresos de los trabajadores que perciben menos de $25.000.

Con este equipo y esas promesas en vista, Yamandú Orsi inicia su camino como presidente de Uruguay, marcando el regreso del Frente Amplio al poder tras cinco años de gobierno de la coalición liderada por el Partido Nacional y con Luis Lacalle Pou en la presidencia.