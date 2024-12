Sanguinetti: "Si lo que dijo Lucía Topolansky es grave, ya lo dirá la justicia"

7039ea09-13fd-4327-8c79-d7cc168a4749.mp4

Finalizada la presentación, el ex presidente se refirió a la reciente publicación de un libro donde la ex senadora Lucía Topolansky, asegura que existieron falsos testimonios de víctimas de la dictadura para incriminar a militares: ¨Mire dos cosas. Primera cosa, porque veo mucha confusión en el periodismo, porque dicen; la señora Topolansky salió a... No, no salió nada la señora. Salió un libro que recoge declaraciones que las debe de haber hecho en julio, agosto, setiembre. Yo había hablado con Pablo (Cohen, autor del libro ¨Los Indomables¨ que recoge testimonios de Topolansky y Mujica) que venía hablando con ellos a lo largo de meses. No es que salió ahora, ahora salió el libro. Segundo lugar. Sobre eso voy a decir solo una cosa; ellos vivieron esos hechos, ellos integraron la guerrilla, ellos fueron a los juicios, ellos hablan de hechos que vivieron. Todos los demás opinamos, todos los demás que opinan y me incluyo, opinamos de lo que no conocemos. Lo que ellos dicen es lo que ellos vivieron y vieron, Ellos son actores y testigos, nosotros opinamos¨.