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Se hizo pasar por médica sin terminar la carrera y fue imputada por estafa y usurpación de títulos en Rocha

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por una profesional de un sanatorio local

9 de junio de 2026 14:11 hs
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La Justicia imputó a una mujer de 32 años que está acusada de haber ejercido la medicina sin haber culminado la carrera, en un caso que comenzó tras una denuncia presentada por una profesional en representación de un sanatorio de Rocha, según informó la Jefatura de Policía departamental.

La investigación se inició tiempo atrás cuando una profesional de la salud compareció ante Fiscalía para denunciar una presunta usurpación de títulos por parte de la mujer.

De acuerdo con la denuncia, la ahora imputada habría desempeñado tareas vinculadas al ejercicio de la medicina pese a no contar con la titulación habilitante. Durante la investigación fueron incorporados diversos elementos probatorios sobre los hechos denunciados.

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A partir de la denuncia, el fiscal del caso dispuso distintas actuaciones y diligencias, además de citaciones para avanzar en la investigación.

Tras las actuaciones judiciales, la Justicia Letrada de 6° Turno de Rocha resolvió formalizar a la mujer por la presunta comisión de un delito continuado de estafa en concurso formal con un delito continuado de usurpación de títulos.

Además, fue imputada por un delito de hurto especialmente agravado y por tres delitos de falsificación de documento privado, todos en calidad de autora.

La magistrada dispuso medidas cautelares por un plazo de 120 días, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos.

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