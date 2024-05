Todo lo que tenés que saber de las elecciones internas 2024: cuándo son, qué se vota y precandidatos

En las elecciones internas el candidato más votado de cada partido es el que competirá en octubre para ser presidente.

Pero en esta instancia también se vota a los integrantes del Órgano Deliberativo Nacional y del Órgano Deliberativo Departamental de los partidos políticos. Esos órganos son los que formalmente aprueban quién será el candidato a vicepresidente, así como quienes serán los candidatos a intendente de cada uno de los departamentos.

¿Se elige senadores y diputados en las elecciones internas? No. A pesar de que hay listas con un orden dentro de cada sector, en las elecciones internas no se elige ni integrantes al Senado ni a Diputados. Esto recién se da en las elecciones nacionales de octubre. Los lugares en las listas determinan la conformación de los órganos deliberativos.

¿Quiénes son los precandidatos de los principales partidos políticos?

1679699125119.webp Yamandú Orsi y Carolina Cosse, precandidatos del Frente Amplio

Yamandú Orsi

El intendente de Canelones cuenta con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), de Convocatoria Seregnista-progresistas, conformada por un conjunto de sectores como: Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, Plataforma, Partido Demócrata Cristiano, Magnolia, entre otros y la Vertiente Artiguista como sectores principales.

También adhieren a su postulación el sector PAR de Cristina Lustemberg, la agrupación No te Rindas del exintendente Daniel Martínez y La Patriada, sector liderado por el propio Orsi.

Carolina Cosse

La intendenta de Montevideo tiene el respaldo del Partido Socialista, el Nuevo Espacio (ahora Espacio Socialdemócrata Amplio), el Partido Comunista y Casa Grande.

También la apoyan el Movimiento Sumemos y otros grupos pequeños como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la 5005.

Andrés Lima

El intendente de Salto fue el primero en confirmar que se lanzará como precandidato a presidente en la interna frenteamplista, con su sector Encuentro Federal Artiguista.

1684097429169.webp Álvaro Delgado se distancia de Laura Raffo, según última encuesta de Cifra

Álvaro Delgado

El secretario de Presidencia confirmó su precandidatura en noviembre de 2023, bajo el ala de su sector Aire Fresco y con el respaldo de sectores nuevos como D'Centro (de dirigentes de Alianza Nacional) y Futuro Nacional, encabezado por la vicepresidenta Beatriz Argimón. Además, tiene el respaldo de 13 de los 15 intendentes blancos.

Laura Raffo

La economista y expresidenta de la departamental nacionalista en Montevideo buscará ser la candidata blanca con su sector Sumar, integrado por el Herrerismo, Alianza Nacional y el Movimiento Nacional de Rocha.

Jorge Gandini

El senador nacionalista irá a las elecciones internas nacionalistas con su sector Por la Patria.

Carlos Iafigliola

El exedil nacionalista volverá a ser precandidato, al igual que en 2019, con su sector Adelante.

Roxana Corbrán

Fue candidata a intendenta de Canelones en 2015 y ahora competirá por ser la candidata nacionalista con su sector Fuerza Nacionalista.

Andrés Ojeda

El abogado cuenta con el apoyo de varios dirigentes que se han ido del sector Ciudadanos y de la Lista 15. A su vez, también lo apoya un exprecandidato que se bajó de la carrera como el diputado Gustavo Zubía. El sector que impulsa su candidatura es Unir para ganar.

Robert Silva

La candidatura del expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) está impulsada por la agrupación Crece, y su apoyo principal es el sector Ciudadanos.

Varios de los políticos colorados que estuvieron en puestos jerárquicos del gobierno acompañan su candidatura, como por ejemplo: los ministros de Ganadería y Ambiente, Fernando Mattos y Robert Bouvier, el subsecretario de Relaciones Exteriores Nicolás Albertoni, la actual presidenta de Codicen, Virginia Cáceres y senador Pablo Lanz.

Gabriel Gurméndez

El expresidente de Antel dejó su cargo en octubre de 2023 para enfocarse en la campaña hacia las elecciones internas coloradas, a las que irá con la Lista 15 y el respaldo del diputado Conrado Rodríguez con su lista 29000. A su vez, sumó el apoyo del exprecandidato Guzmán Acosta y Lara y su sector Viento de cambio.

Tabaré Viera

El exministro de Turismo cuenta con el apoyo del sector Batllistas, que en la campaña pasada impulsó la precandidatura de Julio María Sanguinetti.

Carolina Ache

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores lanzó su precandidatura luego de su salida del ministerio por el escándalo de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Su sector se denomina Vamos con la justa.

Zaida González

Lidera el sector Laura Batllista dentro del Partido Colorado y es la primera vez que se candidatea.

Cabildo Abierto

Guido Manini Ríos

El lider del partido volverá a presentarse como candidato único dentro de su fuerza política. Si bien ahora se abrieron nuevos sectores dentro del partido, todos apoyan su candidatura.

Partido Independiente

Pablo Mieres

Así como ha sucedido en las últimas cuatro elecciones, el precandidato del Partido Independiente será Pablo Mieres. El lider del partido fue ministro de Trabajo en el último gobierno de coalición multicolor.

Por otro lado, entre los partidos nuevos que ya están registrados figuran el "Partido Constitucional Ambientalista" del diputado y excabildante, Eduardo Lust, y el partido "Identidad Soberana" del abogado Gustavo Salle. Otros partidos que debutarán en junio son: Basta Ya, Partido Progresista, Partido Libertario, Patria Alternativa, Devolución, Sociedad Democrática, Integridad, Ciencia y Verdad, Partido De la Armonía.

A su vez también aparecen el Partido Ecologista Radical Intransigente, Asamblea Popular, Partido Digital, entre otros.

¿Cuándo son las elecciones internas 2024?

Las elecciones internas se celebrarán el domingo 30 de junio.

¿Es obligatorio votar en las elecciones internas 2024?

No. No es obligatorio ir a votar a diferencia de las demás elecciones. No se aplicará multa ni sanción en caso de no concurrir.

¿Dónde toca votar en las elecciones internas 204?

La Corte Electoral habilitó el buscador del padrón electoral para las elecciones internas que se celebrarán el próximo 30 de junio. A través de este link, quienes están habilitados para el sufragio podrán saber en que circuito les corresponde votar y la dirección en donde se encuentra.

¿En qué horario se puede votar en las elecciones internas 2024?

Los más de 7.000 circuitos habilitados al rededor de todo el país abrirán a las 08:00 y funcionarán hasta las 19:30. Posterior a eso comenzará la apertura de sobres. En cada circuito urbano podrán votar 400 personas, mientras que en los rurales lo podrán hacer 300.