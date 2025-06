"Viaje a lo desconocido": científicos uruguayos estarán un mes en altamar viendo "como nunca" las profundidades del océano

El equipo científico está liderado por los investigadores Alvar Carranza (CURE) y Leticia Burone (Facultad de Ciencias), quien dijo a El Observador que la campaña será un antes y un después ya que, por ejemplo, permitirá a los biólogos estudiar los organismos que viven en el fondo del mar, muchos de los cuales pueden ser especies no conocidas que estén tanto visibles como microscópicas.

Como la expedición es muy cara –movilizar solo el buque cuesta US$ 3 millones– para aprovechar el tiempo los científicos se turnarán para trabajar las 24 horas del día. En total harán 50 paradas en puntos estratégicos entre los 200 y 3.500 metros de profundidad. La mayoría de los investigadores serán uruguayos aunque también habrá brasileños, argentinos, chilenos, franceses y alemanes.

Burone consideró que los hallazgos permitirán una “mejor planificación espacial marina”.

El buque tiene ocho laboratorios e incluye un submarino robótico denominado ROV SuBastian que puede ser operado remotamente. Tiene una capacidad de inmersión de 4.500 metros y transmitirá en vivo por YouTube en calidad 4K.

Embed - Serendipitous Discovery | Searching for New Species in the South Sandwich Islands