MALDONADO

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido

Un casero de un complejo de viviendas cercano escuchó el ladrido de los perros y encontró al niño descalzo, cansado y desorientado

16 de enero 2026 - 13:28hs
ninomaldonado

Un niño de tres años salió de su casa cerca del balneario José Ignacio, en Maldonado, sin que los adultos a cargo se dieran cuenta y comenzó a caminar solo por una de las zonas más transitadas de la región, la Ruta 10, en plena temporada de recambio turístico, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento fernandino a El Observador.

Según lo informado en primera instancia por el medio local Cadena del Mar, el niño salió de su casa ubicada en el complejo residencial "Pueblo San Vicente" y, sin ser advertido por los adultos, comenzó a caminar por las calles internas del barrio. Tras cruzar la Ruta 10, uno de los tramos más peligrosos de su recorrido, continuó avanzando descalzo hacia el complejo "La Bonita", situado en la zona costera, donde nuevamente caminó por las calles internas sin sufrir ningún daño.

En medio del silencio nocturno, próximo a las 03:00, varios perros del complejo "La Bonita" comenzaron a ladrar insistentemente. Un casero del complejo, al escuchar los ladridos, se acercó y encontró al niño descalzo, cansado y desorientado.

De inmediato, el casero contactó a la Policía, que acudió al lugar y trasladó al niño a una dependencia policial, desde donde fue derivado a un centro médico para una revisión preventiva: su estado de salud fue satisfactorio.

Cuando los padres del niño regresaron a su vivienda en Punta del Este, próximo a las 04:00, notaron la ausencia y, tras hablar con la niñera, quien se había quedado dormida en otro dormitorio, realizaron un llamado al servicio de emergencias 911. La policía tranquilizó a los padres informándoles que su hijo estaba a salvo y bajo custodia.

Al acudir a la Seccional Policial, se confirmó que el niño ya se encontraba resguardado, en buen estado de salud y fue entregado a sus padres.

