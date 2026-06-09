Uruguay registró la mayor proporción de comentarios antisemitas en portales de medios de la región, según estudio

El antisemitismo en los entornos digitales de América Latina se estabilizó en niveles críticos y mantiene registros muy superiores a los de antes de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque por parte de Hamás a Israel y se desató el conflicto en esa zona de Medio Oriente .

La conclusión surge del Informe Anual sobre Antisemitismo en Internet 2025 , elaborado por el Observatorio Web y el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), que examinó más de 118 millones de publicaciones en redes sociales, buscadores y portales de noticias de habla hispana .

En la medición específica sobre foros de discusión de portales de medios de comunicación , Uruguay se ubicó como el país con mayor proporción de discursos antisemitas de la región, con un 27,82% de mensajes de odio sobre el total de opiniones relevadas a nivel local .

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La cifra supera el promedio general de los portales de la región, que se fijó en 15,16%, y sitúa al país por encima de Brasil, que computó un 19,81%, y de Panamá, Argentina, Chile y Colombia, que registraron valores menores.

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El director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, señaló: “Hace algunos años se viene comentando sobre el aumento del antisemitismo. Con este informe podemos cuantificarlo para entender su evolución". El ejecutivo indicó que la situación plantea interrogantes sobre cómo afectará la exposición a estos discursos a los usuarios más jóvenes en redes sociales.

A nivel regional, el volumen total de mensajes antisemitas mensuales en la red social X alcanzó los 4,9 millones en septiembre de 2025.

Tras el cese del fuego en Medio Oriente decretado a comienzos de octubre de 2025, el promedio diario de publicaciones de odio en X disminuyó de 78.200 a 55.700 expresiones directas.

En Facebook, los mensajes hostiles representaron el 14,98% del contenido anual, lo que significó el registro más alto desde el inicio de la serie estadística de la plataforma.

El estudio identificó que el 87,63% de las publicaciones detectadas en X se clasificó dentro del concepto de antisionismo virulento, el cual recurre a términos como "sionista" o "sionismo" para eludir los algoritmos de moderación de las empresas tecnológicas. Por su parte, la negación o banalización del Holocausto en la misma red social equivalió al 0,39% de los casos.