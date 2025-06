Velorios más cortos y un 45% que jamás pensó sobre su propia muerte: estudio muestra el vínculo de los uruguayos con la muerte

“Si no pensás en la muerte, no valorás la vida", dice el sociólogo Pablo Hein.

Los primeros resultados de la “primera encuesta nacional sobre percepciones sociales de la muerte, el duelo y suicidio” de la Udelar así lo confirman. Solo la cuarta parte de los uruguayos adultos pensó sobre su muerte en el último trimestre. Y algo más del 45% jamás pensó en ella en toda su vida. Así han pensando (o no) en cada grupo de edades:

“Un dato llamativo en la sociedad uruguaya es que la muerte no sólo se niega, sino que se piensa en ella muy poco ”, dice la primera parte del estudio que, en las siguientes entregas, incorporará los informes de los grupos de discusión y de cobertura mediática (todo parte de un proyecto cuyo financiamiento aprobó la Rendición de Cuentas en el año 2023).

Según el sociólogo Pablo Hein, uno de los investigadores responsables del proyecto, “en la sociedad uruguaya somos muy modernos y occidentales, somos más parecidos a la sociedad europea que a la que nos rodea en América Latina”. ¿Y eso cómo afecta? “Si no pensás en la muerte, no valorás la vida. La existencia del velorio, como ceremonia aunque no sea religiosa, es un culto a la vida. Es la manera de arroparnos ante un sufrimiento que es social”.