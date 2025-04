"Vinieron a disfrutar el día": dueña de parador visitado por la princesa Leonor en Montevideo contó detalles de la experiencia

"Se cambiaron en los baños, se bañaron en el agua y pasaron bárbaro. Estuvieron como tres horas. No era solo un almuerzo, vinieron a disfrutar el día", comentó Ceriani. La princesa, que se encontraba en Montevideo como parte de su formación militar, se sentó "mirando al mar".

Las imágenes, publicadas en exclusiva por la revista española DIEZ MINUTOS, muestran a la joven de 19 años en bikini, acompañada por un grupo de compañeros guardiamarinas del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Es la primera vez que se ve a la futura reina de España en estas circunstancias, mostrando su lado más relajado y cercano a la gente.

Según contó la dueña del lugar, desde la vista de la princesa y la "locura" que se generó en España, los medios de ese país la han llamado a "cualquier hora" para hacer diversas notas.

"Me llamaron a las cuatro de la mañana que por favor hablara. ¿Qué voy a decir? Es algo de publicidad para el local, que no es tan visible. Uruguayos en España me dicen que soy re famosa allá. Esperemos que los que vengan de España nos vengan a visitar", contó.

En este sentido, añadió que la emociona todo el reconocimiento recibido por su trabajo, por todo el "esfuerzo de uno" para mantener el lugar "lindo para los demás".