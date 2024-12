Vio el suicidio de una compañera y el intento de autoeliminación de otra: las horas de una reclusa en la Cárcel de Mujeres

Claudia estaba en la emergencia médica de la Cárcel de Mujeres muy nerviosa. Lloraba sin cesar mientras esperaba que la atendieran. Movía la pierna en ciclos constantes de contracción y relajación. No podía quitarse de la cabeza lo que había visto un rato antes. No podía dejar de pensar que esta mañana, la del jueves 19 de diciembre, había presenciado el suicidio de una compañera y el intento de matarse de otra . Tras las rejas.

Llega su abogado y la recibe llorando. Le dice que no quiere estar más ahí, que ve todos los días a compañeras cortarse, que ve situaciones de violencia todo el tiempo, que no da más. Que desde setiembre no ve a un psiquiatra cuando ella también, hace un tiempo, había intentado suicidarse.