Yamandú Orsi convocó a un nuevo Consejo de Ministros este jueves para proyectar Ley de Presupuesto

Sin embargo, existe el reciente antecedente positivo para el Frente Amplio en que los dos diputados de Cabildo Abierto votaron junto con el oficialismo artículos que el Ministerio de Economía incluyó en la Rendición de Cuentas.

Estos artículos refieren a autorizaciones al Ministerio de Salud Pública (MSP) para pagar medicamentos de alto precio tras juicios, un incremento de recursos para ASSE de US$ 62 millones, los US$ 144 millones para pagar el acuerdo con los privados por el Ferrocarril Central y un pedido para elevar el tope de la deuda (de US$ 2.300 millones a US$ 3.450 millones).

Este es el tercer Consejo de Ministros de la administración Orsi. El primero de ellos fue a fines de marzo y entre los temas que se manejaron estuvo la renegociación del contrato para la construcción de la planta de Arazatí en San José.

La última instancia de está índole había sido hace dos meses y fue tras la salida de Cecilia Cairo del Ministerio de Vivienda por irregularidades en su casa de Pajas Blancas. Entre otros temas, en esa ocasión los secretarios de Estado trataron la conformación de la delegación que asistió al sepelio del Papa Francisco en el Vaticano y el análisis de una hoja de ruta para un diálogo sobre la Seguridad Social.