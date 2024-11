Yamandú Orsi espera reunirse el martes o miércoles con Lacalle Pou para comenzar a trabajar en la transición

Orsi quiere "hoy de mañana ya poner la fecha" para la primera reunión , que no será este lunes porque tiene otros "compromisos", como su reunión con el expresidente José Mujica en su chacra.

"Hoy no voy a poder, pero mañana o pasado va a tener que ser la primera reunión", sentenció.

Además, Orsi destacó que Lacalle Pou lo quiere invitar a la próxima cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizará a principios de diciembre en Río de Janeiro. "Ya el propio presidente Lacalle me planteó que su idea es que yo lo acompañe", marcó.

El futuro mandatario reconoció que le "costó" dormir tras su victoria en las elecciones, y a pesar de no haber llegado tan tarde a su casa se terminó acostando cerca de las 4 de la madrugada. "Te quedás en la vuelta. Me senté a ver todos los mensajes", agregó.

Incluso, reconoció: "Tuvimos compromisos y llamadas que no pudieron hacerse porque no me desperté".