Hyundai HB20 es el favorito de los uruguayos

El modelo -que ya va por su tercera actualización- se fabrica desde el año 2012 en la planta de Hyundai Brasil en Piracicaba, en el estado de San Pablo. Con un rango de precios que comienza en USD 16.990 para su versión Comfort Hatch 1.0, el Hyundai HB20 ha demostrado ser un éxito de ventas desde su primera generación, llevando a la marca a ocupar los primeros puestos en los ranking de ventas durante cuatros años consecutivos.

De serie incluye 6 airbags, control de estabilidad y tracción, vidrios y cierre central eléctricos, además de aire acondicionado, ofreciendo un equipamiento que supera el estándar de su segmento.

En su versión Premium , suma control de crucero, sistema multimedia inalámbrico, sensores de estacionamiento, cámara de retroceso y otras mejoras que elevan la experiencia de conducción.

Además, ofrece una garantía de 5 años o 150.000 km y el respaldo de Fidocar, empresa con más de 60 años de trayectoria y representante exclusivo de Hyundai en Uruguay desde el año 1992.

“Este logro es posible gracias a nuestros clientes. El HB20 se convirtió en el preferido de los uruguayos porque responde a sus necesidades y expectativas, ofreciendo un vehículo confiable, seguro y con el respaldo de Fidocar”, expresó Marcelo Jelen, Gerente Comercial de Fidocar.

hyundai foto uno

Fidocar comercializa este modelo en sus locales Fidocar Center (Ruta Interbalnearia km 22.500), Hyundai Centro (Florida 1234) y Hyundai Pocitos (Av. Brasil 3149). Además, está disponible en toda su red de concesionarios a nivel nacional.

