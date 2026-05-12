No Me Pidas Perdón: Márama expande su universo colaborativo junto a Valentino Merlo

Márama, uno de los nombres clave en la consolidación de la cumbia pop en la región, presenta su nuevo single junto a Valentino Merlo: No Me Pidas Perdón.

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Una fusión que mantiene su identidad festiva, pero suma una impronta más emocional en el relato. Con una producción actual y un enfoque melódico que equilibra ritmo y sensibilidad, No Me Pidas Perdón explora el cierre de una relación desde un lugar directo, donde el arrepentimiento llega tarde.

La participación de Valentino Merlo aporta un contraste generacional que enriquece la narrativa del tema y amplía su alcance dentro de la escena.

El estreno se inscribe en la nueva etapa de Márama, donde el grupo continúa expandiendo su universo colaborativo sin perder su esencia que lo convirtió en referente del género, reafirmando su vigencia y capacidad de adaptación en el panorama actual de la música latina.