"A pesar de los días de desesperación, seguimos adelante"

"Persevera y triunfarás" es la frase que puede definir el emprendimiento Chipsafer , el primer producto de Ieetech , empresa dedicada a desarrollar soluciones de ingeniería para el agro . Surgió en 2012, pero oficialmente comenzó a operar en 2013 con los primeros desarrollos.





Victoria Alonsoperez , la cara visible de la startup –también cofundada por Bruno Teixeira, y Gabriel Klabin–, se la puede ver desde hace unos días en tandas de televisión en un comercial de Chivas Regal filmado en Vancouver, Canadá, junto a varios emprendedores internacionales y el actor español Javier Bardem. Eso es a raíz del concurso internacional de emprendedurismo social de Chivas Regal, The Venture, realizado en 2015, en el que la uruguaya concursó con emprendedores de varios países , obtuvo el segundo lugar y recibió de premio US$ 150 mil que decidió invertir en su empresa.





Cuando el comercial comenzó a ser emitido, Alonsoperez estaba regresando de África . Eso porque en los últimos seis meses, su emprendimiento adquirió una velocidad de desarrollo no vista en los cinco años anteriores desde su creación. Alonsoperez estuvo en Namibia, Kenia y Luxemburgo para realizar pilotos de la plataforma de trazabilidad animal Chipsafer con clientes privados y con una reserva para trabajar con el cuidado de animales salvajes, un tema que preocupa por la presencia de cazadores en la zona.





Animales Chipsafer La empresa de Alonsoperez realizó pruebas para el monitoreo de animales en países africanos.



A su vez, decidió trabajar con una nueva fábrica para producir los chips que se utilizan para el rastreo con costos más bajos y mayor agilidad. "Queremos que sirva para ganado y también para fauna salvaje, y en África hicimos varios contactos para eso", indicó la emprendedora.





Es que, más allá de trabajar con clientes puntuales en Brasil, el stock y los altos costos de producción de los chips al no poder realizarlos por mayor, se habían convertido en una dificultad para los emprendedores. El equipo pequeño, compuesto por los tres fundadores, tres programadores, una veterinaria y una encargada de diseño y de las redes sociales, fue otra de las limitantes.





Pero entrar en la aceleradora de SES –proveedor global de satélites– y la Agencia Espacial Europea cambió el rumbo y dio un renovado impulso: "SES se convirtió en nuestro socio y empezamos a instalar los sistemas de monitoreo con satélites, ahí logramos acceder a hacer pilotos en otros destinos".





A pesar de todo

Trabajar con hardware y software integrados no es una tarea sencilla. Según Alonsoperez, eso explica en parte la tardanza para poner en funcionamiento el proyecto. "El hardware lleva además de la producción, la certificación, homologación, entrar a los países con el producto. Ahora estamos en proceso de homologación en Brasil", explicó.





Es necesario patentar el producto, algo en lo que Chipsafer ya avanzó en Estados Unidos en donde obtuvo el registro el año pasado. "Tenemos pensado seguir patentando en otros países, pero eso implica un costo mayor", apuntó.





El interés por Chipsafer existe, y además de los premios que respaldan la idea de negocio, los pedidos de productores uruguayos y de otras regiones lograron que los emprendedores no bajaran los brazos, en momentos en que pensaron que debían cerrar la empresa. "Muchas veces se me ha pasado por la cabeza cerrar por distintas razones, y lo que me impulsó fue tener gente al lado que me apoya. A pesar de los días de desesperación cuando no sabíamos que hacer, seguimos adelante", dijo Alonsoperez. Algunos de esos problemas se presentaron con los pilotos en África.





"La fábrica que iba a producir los chips no llegaba a tiempo y tuvimos que buscar otra. Lo mismo cuando llegamos a Namibia; se nos rompió la antena satelital, todo nos salía mal. Me di cuenta que siempre hay problemas y no nos tenemos que dar por vencidos", afirmó convencida.





Posibilidades de crecimiento

Según Alonsoperez, la tecnología y el agro están creando vínculos exitosos, en donde los productores juegan un papel fundamental. "Hay varios (productores) en Uruguay que están interesados en utilizar la plataforma. Veo mucha aceptación de la tecnología y tenemos consultas para saber cuándo lo vamos a lanzar en el país. Queremos dar un buen servicio y no nos vamos a poner a vender sin tener el soporte adecuado. Por ejemplo, que si deja de funcionar a las dos de la mañana, haya alguien que ayude", expresó.





La actividad aeroespacial es una de las pasiones de Alonsoperez, que es asesora del presidente de la Federación Internacional de Astronáutica.





La emprendedora busca vincular ambas pasiones, y cuando tiene que viajar por Chipsafer, intenta dejar lugar para su otra pasión: el espacio exterior. Incluso la aceleradora que apoya a la empresa, es una iniciativa conjunta entre SES y la Agencia Espacial Europea.





Además del éxito que puede decir que tuvieron los pilotos realizados en África, la emprendedora rescata la experiencia personal de visitar la sabana africana, dormir en una carpa con el sonido de los animales de fondo, lo que le permitió conocer otra realidad. "Fue algo único", resumió.









Camino largo

Fueron US$ 5.000 de un premio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones los que permitieron comenzar con el emprendimiento. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación ( ANII ) también invirtió en Chipsafer (US$ 70.000) por considerarlo un prototipo potencial innovador, con lo que se mantuvo la empresa el primer año. Alonsoperez formó parte del programa Más Emprendedoras, recibiendo consejos de líderes a los que sigue recurriendo cada vez que tiene un problema o un desacuerdo a resolver con sus socios.