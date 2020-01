“Antes de la exportación a China, las terneras valían US$ 200 menos”

Hasta octubre de 2019, Uruguay había exportado 110 mil cabezas vacunas en pie rumbo a Turquía y 6.500 vientres Angus y Hereford a China. En 2017 se exportaron 332 mil bovinos en pie, mientras que en 2018 salieron del país -con destino principalmente a Turquía- 405.603 cabezas, un récord histórico compuesto básicamente por terneros enteros. El exportador Federico Di Santi, director de la firma Di Santi & Romualdo, comentó a El Observador las perspectivas del negocio de cara al 2020.

–¿Qué se podría esperar para este 2020?

–Personalmente espero un año similar al anterior en lo que refiere al volumen de exportación de animales en pie.

–¿Qué precio de referencia recibió el productor en un último negocio por machos o hembras?

–El valor de los machos no lo tengo muy claro, porque yo exporto hembras a China, no exporto machos a Turquía. Pero las terneras exportadas son compradas a partir de 180 kilos destarados y los valores van de US$ 400 a US$ 530 o US$ 550. Ese es el rango aproximado. Antes de que exista la exportación a China las terneras valían US$ 200 menos.

–En marzo saldrá un barco con vientres Holando a China. ¿Qué significa que se retome esta corriente comercial?

–Realmente es importantísimo para el sector que la exportación de terneras Holando se retome, porque, evidentemente, hay un sobre stock de hembras importante que no tenían un nicho o un mercado. Entonces, que China retome las compras va a hacer que estas categorías empiecen a tener valor. Hace seis meses era muy difícil colocarlas por un tema de precio. Se genera un lugar donde poder venderlas. Eso también implica que su valor haya mejorado muchísimo. Significa una entrada de dinero extra, genuina y en dólares para el productor. Hoy tenemos un dólar muy fuerte, algo que también impacta positivamente en el sector, además de que también va a significar una corrección en los valores del resto de las categorías. Retomar la exportación de terneras Holando a China va a mover la agilidad de la comercialización de los ganados próximos en otoño y va a mejorar los valores. Es realmente importantísimo.

–¿Cómo viene el nuevo protocolo de exportación?

–En lo personal, y como miembro de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie, me parece muy bueno el trabajo conjunto que se está haciendo. El hecho de que exista un protocolo cuida a la exportación de ganado en pie y creo que debe existir. En conjunto con las autoridades estamos viendo y ajustando algunos puntos que eran de difícil cumplimiento para tener un documento que pueda aplicarse rápidamente. Creo que va a ser algo positivo para la exportación en sí y para la imagen de Uruguay en el mundo con el tema de la sanidad animal que está muy en el tapete.