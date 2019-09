Tras cinco años, Uruguay volverá a exportar vientres Holando a China

Cinco años después del último envío de vientres Holando en pie a China –en enero de 2015– se concretó un negocio que involucra a 5.000 animales de esa raza que serán embarcados con el fin de la cría con destino a un puerto cercano a Beijing, la capital del gigante asiático.

La firma Di Santi & Romualdo es la responsable del negocio. En diálogo con El Observador, Federico Di Santi informó que se trata de un contrato por terneras Holando bien definidas que van a ser cargadas sobre fines de enero o febrero de 2020.

En pocos días se comenzará con la operativa de compra. Según el operador, “no hay dudas” de que los precios van a estar por encima de lo que maneja el mercado hoy.

Según el último remate realizado por este escritorio –el 31 de agosto–, las terneras Holando hicieron un promedio de US$ 325 por cabeza, con un máximo de US$ 400 y un precio mínimo de US$ 230.

El ganado se va a comprar con más de 200 kilos, tiene que estar desmochado y deben ser animales bien definidos de la raza. También deberán cumplir con los análisis del protocolo sanitario Uruguay-China.

“Este negocio habilita la extracción de una categoría que en Uruguay no tiene posibilidad de venta. Es un lujo poder retomar este tipo de embarques”, destacó.

Desde su punto de vista, la reapertura del mercado chino para este tipo de negocios es muy relevante, teniendo en cuenta que las terneras Holando “es lo que menos vale al kilo” dentro de todo el espectro ganadero.

El operador recordó que durante mucho tiempo esta categoría fue la que valió más dentro de la escalera de ganado Holando. La caída posterior se explica, según el intermediario, dada la gran cantidad de terneras Holando que hay en sobrestock en el mercado sin posibilidad de comercializadas. El stock de vacas lecheras en Uruguay no muestra grandes cambios y cientos de tambos han bajado la cortina en los últimos cuatro años.

“Sin dudas que esta exportación va a hacer posible que, en primer lugar, esas terneras se transformen en dólares y puedan venderse y, en segundo lugar, va a ofrecer mejores valores que los que el mercado indica hoy”, proyectó.