¿Cómo multar a los usuarios de monopatines? El desafío al que se enfrenta la IMM

El pasado jueves la Intendencia de Montevideo (IMM), a través de su departamento de Movilidad, presentó en la Comisión de Movilidad del órgano legislativo el proyecto de decreto que pretende aprobar para dejar las reglas de juego claras respecto a las nuevas modalidades de transporte eléctrico que desembarcaron en la ciudad. Sin embargo, una vez que se apruebe esta normativa en la Junta Departamental de Montevideo (JDM), se abrirá un nuevo desafío para la IMM: ¿Cómo multar a los usuarios de estos vehículos cuando los inspectores de tránsito sólo tienen potestad para sancionar a la persona titular de una libreta de conducir o a una matrícula de un vehículo?

La normativa fija una serie de exigencias respecto a la circulación y a la seguridad de los vehículos. Además, los diferencia por categorías según su peso y la velocidad que pueden alcanzar. Los monopatines (comunes y eléctricos), bicicletas (comunes y de pedaleo asistido) y segways están juntos en una misma categoría. Para ese grupo se fijó como límite una velocidad de 25 kilómetros por hora, la exigencia de que quienes conduzcan sean mayores de 16 años y que cuenten con elementos de seguridad, como casco y vestimenta de "alta visibilidad".

También se estableció que sólo podrán circular por la calzada "con excepción de aquellas vías donde exista infraestructura dedicada a la bicicleta (bicisenda, ciclovía, busbici, etc.) debiendo en ese caso circular por estas", afirma el proyecto de decreto que la IMM presentó ante la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Este último punto desató una polémica entre los ediles, según informó este lunes el diario El País. Es que algunos representantes, como el nacionalista Javier Barrios Bove, se preguntaron qué pasará en el caso de la rambla, que salvo algunos tramos, no cuenta con infraestructura para la bicicleta.

La respuesta del director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, no se hizo esperar y le recordó al edil que la reglamentación que establece que las bicicletas deben circular por la calzada, salvo los casos en los que hay alternativas, data de hace varios años. Sin embargo, al final de su respuesta -que publicó en su cuenta de Twitter- recordó que los cuerpos inspectivos de la intendencia no cuentan la potestad legal para sancionar en esos casos. ¿Qué pasará entonces? Inthamoussu explicó a El Observador que, personalmente, considera que lo más práctico sería modificar la normativa de los inspectores de tránsito para que puedan también aplicar sanciones sobre una cédula de identidad.

Sin embargo, opinó que esta modificación debería hacerse a nivel nacional y, por ende, discutirla a nivel del Congreso de Intendentes. De todas maneras, primero será motivo de debate a la interna de la intendencia.

"¿Cómo hacemos para lograr que estos vehículos o sus usuarios cumplan la norma y, ya de paso, solucionar lo que nos pasa con los ciclistas que no es de ahora? Mucha gente se queja y, con razón, de que los ciclistas no cumplen determinadas normas. Y también los peatones", afirmó Inthamoussu. De esta manera, no sólo se solucionaría el problema de los usuarios de monopatines, sino también el de los ciclistas y peatones.

Los datos de siniestralidad, en los que la IMM está haciendo especial énfasis con un plan de seguridad vial que fija metas de cara al 2020, muestran que el 50% de los accidentes involucran a peatones, mientras que 30% involucra a peatones y cerca de 7% a los ciclistas.

El espíritu del proyecto de decreto sobre vehículos de movilidad personal es establecer reglas claras en caso de accidentes y, en un futuro, de sanciones. "La norma es el reglamento, las reglas de juego de cómo vamos a jugar el partido en esta cancha. Eso ya es importante. Después viene la parte de fiscalización. Y ahí tenemos una debilidad como país", explicó el director de Movilidad. Y agregó que, en lugar de ser visto como un "problema", esto debería ser una "oportunidad" para "empezar a solucionar eso".

Segundo proyecto en agenda

Además del proyecto de decreto que estableció reglas claras en materia de seguridad y circulación, la IMM enviará en los próximos días a los ediles un segundo documento, que hace referencia a la actividad de las empresas que alquilan este tipo de vehículos eléctricos.

Según adelantó Inthamoussu, ese texto prevé que las empresas sean las que se hagan cargo de retirar un monopatín que esté mal estacionado en la vía pública. "No somos nosotros los que tenemos que ir y destinar recursos de todos los ciudadanos para sacarlos", expresó Inthamoussu. Además, se le pedirá a las empresas que, en vez de una matrícula, tengan en cada monopatín un número que permita identificarlos y garantice una trazabilidad. Esto último está relacionado con las sanciones que la propia empresa podría imponer al usuario. "Si un monopatín circula por la vereda deberíamos llegar a que también sea sancionado -no sólo por la autoridad pública- sino también por la propia plataforma", agregó el jerarca.

Por otra parte, ese segundo proyecto de decreto es el que planteará una serie de contraprestaciones por parte de las empresas hacia la ciudad. De esta manera, el interés de la intendencia es que las empresas de monopatines eléctricos puedan ofrecer a los usuarios frecuentes del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) viajes gratis.

Pese a la normativa que deberá aprobar ahora la JDM, Inthamoussu señaló que estos vehículos "nuevos y extraños" son "bienvenidos". "Que bienvenidos sean porque son sostenibles con el ambiente, eléctricos, de movilidad personal y no ocupan espacio", apuntó.