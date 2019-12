¿Cómo será el Nacional de 2020?

La temporada 2019 llegó a su fin y en la historia quedará marcado que el título del Campeonato Uruguayo de ese año quedó para Nacional, que tras una gran remontada a lo largo de la temporada se consagró como el mejor tras ganar la Anual, el Clausura e imponerse en las finales a Peñarol.

Con el cierre de la actividad, los directivos y el área de Gerencia Deportiva ya trabajan de cara al próximo año, donde los albos volverán a la Copa Libertadores, esta vez como Uruguay 1, y en el verano disputarán nuevamente la Supercopa Uruguaya, de la que son actuales campeones, ante Liverpool, el ganador del Intermedio.

Pero además, por estos días finalizan varios contratos y préstamos, entre ellos el del entrenador Álvaro Gutiérrez, y se deberán evaluar y estudiar los rendimientos para definir quiénes siguen y quiénes no.

Por el momento no está fijada la reunión de directiva para analizar estos temas, pero, según indicaron fuentes de la directiva tricolor a Referí, se espera que haya un encuentro sobre el final de la semana.

En el mismo se presentarán los informes del Área Deportiva que encabeza Iván Alonso y Jorge Giordano, toda la directiva dará sus opiniones al respecto, pero el rol del presidente José Decurnex y del vice Alejandro Balbi, más el de los dirigentes con más experiencia en el área futbolística será relevante en la toma de decisiones.

Los contratos que vencen

Uno de los asuntos a resolver en los próximos días será el de los contratos que finalizan a fin de año que se intentarán negociar.

Los jugadores a los que se les finaliza el vínculo son nueve: Gonzalo Bergessio, Felipe Carvalho, Álvaro “Palito” Pereira, Guillermo Cotugno, Mathías Cardacio, Matías Zunino, Felipe Carballo, Sebastián Fernández y Gustavo Lorenzetti.

En la lista hay jugadores que han sido figuras, otros que formaron parte del equipo a lo largo de la temporada, otros que alternaron y otros con escasa participación.

Bergessio y Zunino aparecen entre los primeros. El argentino ha sido el goleador del equipo en sus dos años en el club y este domingo manifestó su deseo de seguir.

“Me gustaría quedarme, estoy muy contento acá”, dijo tras la consagración y dijo no saber cómo será su futuro. “No sé porque no he hablado con los dirigentes y no sé qué idea tienen”, agregó.

En tanto, Zunino también tuvo un gran año y lo coronó con el gol del título. ¿Seguirá? El polifuncional jugador tiene la particularidad de que a sus 29 años nunca tuvo una transferencia al exterior.

Luego, Cotugno y Carvalho fueron dos de los que más jugaron y fueron fijos en la defensa a lo largo del año, si bien en la definición fueron sustituidos por Armando Méndez y Mathías Laborda, respectivamente.

A Papelito Fernández le surgió una propuesta de Alianza Lima de Perú y habrá que ver cómo se resuelve, mientras que Felipe Carballo, de gran Clausura, está a préstamo de Sevilla, lo que implica una negociación para extenderlo.

Luego hay casos a estudiar como los de Cardacio, Palito Pereira y Lorenzetti. El volante fue una alternativa, pero Palito y el argentino tuvieron muy pocos minutos.

La directiva de Decurnex ya demostró ser firme a la hora de no renovar, como ocurrió cuando asumió el año pasado y no negoció con varios referentes del equipo.

¿Qué pasará con Gutiérrez?

El puesto del entrenador será otro de los asuntos a resolver. ¿Seguirá Guti o se buscará un nuevo perfil?

El técnico llegó como un salvavidas luego del mal arranque de Eduardo Domínguez, un técnico con otra propuesta pero que no tuvo el respaldo de los resultados en sus primeros partidos.

Este domingo cuando se le preguntó si iba a seguir en el cargo, no dio pistas, pero dio a entender que quiere mantener un diálogo con los dirigentes. "No sé, hay que juntarse e intercambiar opiniones", respondió.

El entrenador cumplió con su misión y le dio el título a los albos, por segunda vez, luego de tomar al equipo en una situación complicada y remontar la temporada con su propuesta basada en mantener el cero en el arco como prioridad.

Con su fórmula, confirmó sus condiciones para pelear y ganar el título local. En tanto, en el plano internacional, mantiene la cuenta pendiente de lograr buenas actuaciones, si bien eso es algo que parece cada vez más complicado para los equipos uruguayos.

Recuperados, posibles regresos y salidas

El año 2020 de Nacional tiene asegurado la vuelta a las canchas de Rodrigo Amaral, el enganche que venía realizando un gran Apertura y que sufrió rotura de ligamentos, lo que lo dejó afuera todo el año.

Por estos días está en la fase final de la recuperación y la sanidad tricolor afirmó que comenzará la pretemporada junto al resto del plantel.

Además, los albos tendrán a la orden a Pablo García, quien se desgarró ante Defensor en el Franzini el 21 de noviembre, que se perdió las finales, y que terminará su recuperación en los próximos días.

En el arco, los tricolores ya tienen asegurada la continuidad de Luis Mejía, una de las figuras en la temporada y en las finales, quien renovó por dos años más su contrato.

En la zaga, Guzmán Corujo, Laborda y Méndez mantienen contrato y habrá que ver qué pasa con Viña, que tuvo un gran año y puede ser transferido.

Nacional no está en su mejor situación financiera y desde que Decurnex tomó la presidencia se ha controlado al máximo el gasto, por lo que una buena transferencia podría ser considerada en este período de pases para obtener ingresos.

El jugador que tuvo más proyección este año fue Viña, quien fue revelación de los albos y que en el segundo semestre tuvo el plus de sumar sus primeros partidos internacionales, lo que le da otra cotización.

Además, hubo otros jugadores que tuvieron buenas actuaciones como Gabriel Neves y Corujo, quienes también pueden recibir ofertas.

En el medio habrá que ver quiénes siguen. Rafael García es uno de los que continuará, pero luego hay varios nombres que se deben negociar como Cardacio y Carballo.

En el ataque, Gonzalo Castro, Santiago Rodríguez, Brian Ocampo y Thiago Vecino tienen contrato con el club y todo indica que seguirán. Pablo Barrientos y Rodrigo Pastorini también tienen vínculo hasta el año que viene.

¿Será 2020 el año de Cristian Duma? El argentino que llegó a mitad de esta temporada para la Tercera división ha tenido buenos rendimientos en el equipo de Martín Ligüera, que fue campeón, y habrá que ver si da el salto al principal equipo.

En lo que respecta a altas, el nombre de Diego Polenta es el único que ha sonado en las últimas semanas y desde club confirmaron a Referí que interesa el regreso del excapitán, si bien reconocieron que tiene importantes ofertas del exterior.

Las primeras fechas del año

La planificación tricolor para 2020 ya tiene varias fechas marcadas.

Los jugadores iban este lunes a Los Céspedes para sacarse la foto oficial del campeonato y en las próximas horas se iba a definir si ya quedaban licenciados.

Luego de las vacaciones, comenzará la pretemporada y el primer desafío será la Supercopa que jugarán el 26 de enero ante Liverpool.

Una semana después, el 2 de febrero será el comienzo del Torneo Apertura.

En el plano internacional, este martes se realizará el sorteo de la Copa Libertadores 2020 y Nacional y el resto de los equipos uruguayos en copas conocerá cómo será su calendario.