¿Cuál es la herencia del príncipe Felipe y a quién le corresponde?

La muerte del duque Felipe de Edimburgo abrió la lógica pregunta de su herencia. El príncipe consorte británico, fallecido la semana pasada a los 99 años, murió dejando atrás una fortuna que sin embargo, para el resto de su familia es una cifra menor. Se estima que el príncipe consorte tenía un patrimonio de U$S 14,3 millones, una cifra que es menos de lo que su viuda o su hijo mayor recaudan anualmente.

Según la edición española de la revista Vanity Fair, la herencia será con toda probabilidad para su viuda, la reina Isabel II. La tradición de la familia real marca que sea la persona más cercana al difunto quien recibe la herencia completa y luego dispone el reparto entre el resto de la familia, si así lo considera necesario. Además de una cuestión de tradición y cercanía, donar su fortuna a su esposa también tiene un beneficio legal: evitar impuestos.

Mientras que la legislación británica establece un impuesto que puede llegar al 40% para las herencias, desde 1993 la familia real tiene un beneficio impositivo con una cláusula que establece que si la herencia es de consorte a soberano (es decir, si la herencia de Felipe va a Isabel, como ya sucedió en 2002 con la herencia de la madre de la actual monarca) o de soberano a soberano (por ejemplo, cuando Isabel muera, si su herencia va al príncipe Carlos), el impuesto no aplica.

Si bien la ley también deja exentos a los cónyuges, al acogerse a esta cláusula, el día de mañana Carlos podrá heredar toda la fortuna de sus padres sin pagar una sola libra de impuestos.

Felipe tenía un salario anual de 359.000 libras (equivalente a US$ 494.500), que siguió cobrando incluso al abandonar sus actividades públicas en 2017. Además, la reina le asignaba parte de los ingresos recibidos por sus bienes y propiedades en el Ducado de Lancaster. Se estima que el ducado genera US$ 27,5 millones al año, de los que además de Felipe, reciben asignaciones los demás miembros de la familia real, salvo Carlos y sus hijos. Además, el príncipe no tenía negocios propios ni tierras propias.

El duque, apasionado por el arte, no tenía demasiadas obras a su nombre, salvo aquellas que le habían regalado. En ese apartado, era dueño de una colección de pinturas de Edward Seago, artista que fue su mentor y docente como pintor, aunque sus obras más caras llegaban "apenas" a US$ 48.000 dólares. Lo que si se estima es que las pinturas hechas por el propio Felipe pueden cotizarse en algunos años, sobre todo por el hecho de que fueron pintadas por un miembro de una familia real.