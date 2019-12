¿Cuáles fueron los videos más vistos de YouTube en 2019?

Luego de que Google difundiera los temas más buscados en 2019 por sus usuarios en Uruguay y el mundo, le tocó el turno a la plataforma audiovisual más consumida del planeta. YouTube Rewind, como llama el servicio a la recopilación de lo mejor del año, difundió la lista de lo más consumido y "likeado" en el planeta.

En música, cuatro de los 10 videos más vistos de YouTube en 2019 son de artistas latinoamericanos. Daddy Yankee & Snow y su hit “Con Calma” está en el puesto 1 en el ranking global de los videos musicales más vistos en 2019. Lleva más de 1.600 millones de reproducciones.

El video musical, Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello fue el que más le gustó a la comunidad de YouTube en el mundo con más de 13 millones de likes.

En cuanto a creadores de contenidos, PiewDiePie, un comediante y creador de vlogs sueco, encabeza el podio de los más vistos a nivel global: solo en 2019 ganó más de 22 millones de suscriptores (equivalente a dos veces la población de Suecia y cuenta con 102 millones de personas que consumen sus videos); seguido por el creador brasileño Felipe Neto (cuentamás de 35 millones de seguidores).

El video de estos creadores con más me gusta fue uno titulado Make this video the most liked video on YouTube (Haz que este video sea el que tenga más me gusta en YouTube). MrBeast, su creador, cumplió su objetivo con 11 millones de me gusta.

En videojuegos, un segmento que le interesa cada vez más dar a conocer a YouTube, ganó Minecraft. A pesar de que su popularidad no es nueva, se convirtió en el juego más visto del año. El mes después de que PewDiePie publicara "Minecraft Parte 1", su primer video de Minecraft en años, las cargas de videos relacionados con este juego alcanzaron un máximo histórico (en 2019 se subieron 300 mil videos más que en 2018 sobre este juego)