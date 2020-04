¿Cuánto es y cómo se compone el capital de los uruguayos en el exterior?

Ante la propuesta realizada este martes por el exministro de Economía, Danilo Astori, de gravar los depósitos de uruguayos en el exterior, el empresario y expresidente de la Liga de Defensa Comercial Pablo Montaldo respondió con información puntual sobre el asunto.

Según la información presentada por Montaldo basada en datos del Banco de Pagos Internacionales (organización internacional financiera propiedad de bancos centrales de varios países entre los que Uruguay no forma parte), al 30 de setiembre de 2019 los activos bancarios de uruguayos en el exterior eran US$ 14.699 millones. En tanto, las deudas o pasivos ascendían a US$ 7.638 millones.

El senador Astori propone gravar depósitos de uruguayos en el exterior. Más allá de que se rompería una larga tradición de no gravar el patrimonio en el exterior ¿de cuánto estamos hablando? ¿Quiénes aportarían? Abro hilo https://t.co/1I9tm6nHJq — paвlo мonтaldo (@Montaldo_Pablo) April 21, 2020

Por lo tanto, en términos netos los uruguayos (incluyendo al gobierno) tienen capitales por US$ 7.061 millones en el extranjero que se dividen entre el sector financiero, empresas no financieras, familias, gobiernos y otros.

El sector financiero contaba al 30 de setiembre con mayor cantidad de activos que el resto, con US$ 10.201 millones y pasivos por US$ 3.655 millones.

Las empresas no financieras, por su parte, tenían un saldo negativo, debido a que su pasivo u obligaciones son mayores a los activos. Poseían hace seis meses atrás activos por US$ 834 millones y pasivos por US$ 2.157 millones.

En el caso de las familias sus pasivos ascendían a US$ 225 millones, mientras que por concepto de activos poseían US$ 1.010 millones a esa fecha, contando con un saldo de patrimonio neto positivo de US$ 785 millones.

Montaldo resumió que “casi el 93% del patrimonio neto de uruguayos en el exterior es de empresas financiaras (bancos y otras)”, mientras que las no financieras tienen un patrimonio neto negativo.

Montaldo, que también fue presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, señaló en su cuenta de Twitter de que en caso de que se gravaran por el Impuesto al Patrimonio (IP) del 1,5% equivaldría a una recaudación algo superior a los US$ 100 millones.

Si se toma como referencia la serie histórica elaborada por el BIS, el mínimo de colocaciones por parte de uruguayos en el sistema financiero internacional se registró con US$ 2.778 millones en junio de 1999. En tanto los niveles máximos de colaciones se dieron en septiembre de 2014 con US$ 9.034 millones y antes en marzo de 2010 con US$ 8.904 millones. A partir de 2011, Uruguay comenzó a gravar las rentas de capital mobiliario obtenido en el exterior, variable que no había sido contemplada en la reforma de 2007.