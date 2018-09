¿Cuántos minutos le dedicó la TV abierta en 2017 a la ficción y el documental nacional?

Pongámoslo así: usted está sentado en el sillón de su casa, es el año 2017, y se pasea de canal uruguayo en canal uruguayo. A los efectos de esta situación imaginaria, no existen otros canales, no hay posibilidad de intercalar entre señales extranjeras. Solo puede ver Televisión Nacional del Uruguay, Canal 10, Teledoce y Monte Carlo (TV Ciudad queda afuera por no estar en el estudio que, posteriormente, aparecerá en esta nota). Supongamos que en esos canales solo se emiten obras audiovisuales; esto es, películas, series, telenovelas, documentales y series documentales. Nada de programas enlatados, ni producciones en vivo. Así entonces, las cosas: usted, en el 2017, sentado en el sillón de su casa, paseando de canal uruguayo en canal uruguayo y con la sola posibilidad de ver obras audiovisuales.

¿Sabe, en este contexto, cuáles son las probabilidades de que se cruce con una película, serie o documental nacional? Poquísimas. Prácticamente nulas. ¿Sabe el principal origen de lo que verá? Estadounidense. Sí, bien por usted, esa era fácil. ¿Pero sabe cuál es el segundo país de origen mayoritario? No, no es Argentina. Es Turquía. ¿Sabe cuántas películas uruguayas emitió Teledoce ese año? Una. Selkirk. Entonces, si su cometido esa noche de televisión hipotética era ver algo uruguayo, vaya resignándose. Difícilmente lo consiga. Porque en la televisión uruguaya solo el 4,3 % de las obras audiovisuales que se emitieron en 2017 fueron de producción nacional.

Estos números parten de un estudio de emisiones difundido por EGEDA Uruguay (ver recuadro), que incluyen las grillas de TNU y los tres canales de aire privados. El análisis, a grandes rasgos, pauta lo que no debería ser una sorpresa para nadie: que en la televisión uruguaya de aire, y sobre todo en la televisión privada uruguaya de aire, la producción nacional casi no tiene lugar entre los contenidos extranjeros.

El período de análisis fue desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y los datos principales marcan que del total de las emisiones, el 30% correspondía a obras audiovisuales. Y de ese porcentaje, el 4,3 % corresponde a productos locales.

Desglosados por canales, TNU logró subir sus emisiones desde 2016. Mientras que en ese año emitió 5.472 minutos de producción local (un 5% del total), en 2017 puso al aire 21.615 minutos (un 11%). De las 155 obras emitidas, 31 fueron nacionales. Es el canal, de los analizados, con más cantidad de emisiones uruguayas.

En segundo lugar se encuentra Teledoce, que tuvo a su favor dos producciones audiovisuales potentes que se produjeron con recursos nacionales: Ídolos y El Origen. Sin embargo, en todo el año emitió solo una película uruguaya: Selkirk, de Walter Tournier. En total, fueron 1.605 minutos de producciones uruguayas (1,3%).

Canal 10, por su parte, emitió la serie documental Historias de Mar y Sierra, y ahí se quedó. Con sus 26 emisiones, llegó a 795 minutos (0,6%). El canal, además, tiene la particularidad de ser el que tiene mayor cantidad de emisiones de origen estadounidense y turco: 62% y 26%, respectivamente.

Cierra Monte Carlo que, según el estudio, vuelve a ser el canal con menos obras audiovisuales uruguayas emitidas. Solo fueron dos, A 60km/h y Relocos y Repasados, con las que alcanzaron 210 minutos (0,2%).

Mirada de productores

Para Mariana Secco, productora de cine uruguaya y miembro de la comisión directiva de EGEDA Uruguay, los números reflejan un problema con el que el sector viene lidiando desde hace tiempo y en el que el Estado, de una vez y de manera definitiva, debería tomar cartas e involucrarse.

“Mi lectura es la misma que tenemos todos en el sector, la misma que deberían tener en el gobierno y en los canales públicos y privados: que es un tema que hay que atacar de manera urgente y profunda. Todos tenemos que trabajar en conjunto, porque no es culpa de nadie que esto sea así, pero demuestra que el Estado de alguna manera tiene que establecer una política que sea definitiva”, dijo a El Observador. Agregó que los números son “vergonzosos”, pero que más que quejarse, se debe trabajar.

“Más que reflexiones, esto me genera también muchas preguntas. ¿Por qué sucede? ¿Por qué no se emiten ni siquiera las ganadoras del Fona (Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional)? ¿Qué dicen los canales de estos números? ¿Hay alguien a quien le preocupe esto que está sucediendo?”, se cuestionó.

“La situación es absolutamente grave y requiere un impulso de todos los ámbitos. Hay que establecer una política audiovisual clara que apunte a la distribución y la emisión, pero también al desarrollo, al fomento, a la formación de públicos”, finalizó Secco.

El caso de TV Ciudad

TV Ciudad no se encuentran en el análisis de EGEDA porque, según la entidad, “los datos que obtuvieron de su respectivo suministrador no eran fiables”, debido a que el canal de la Intendencia de Montevideo “emite sobre todo documentales de producción propia que no cuentan con identificación internacional”. Por eso, se le pidió al propio canal las cifras, pero no fueron entregadas a tiempo para el informe.

Consultado sobre el tema, Juan Russi –integrante del área de programación de TV Ciudad– aseguró que 2017 fue un año particularmente bueno para la obra audiovisual nacional en su pantalla. De hecho, desde el canal aseguran que fue “un año récord” dado que se emitieron unas 1.200 horas de producción propia, y que fue ampliamente mayoritaria sobre la obra internacional. Así mismo, se estimó que la relación, en 2017, fue de un 80% para la obra audiovisual uruguaya y un 20% para la extranjera.

¿Qué es EGEDA?

EGEDA Uruguay (Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales) es una asociación civil sin fines de lucro, que pertenece a la red EGEDA internacional. Es una sociedad de servicios de producción para productores audiovisuales. El ente, entre otras cosas, se encarga de administrar los derechos de autor de productores audiovisuales (como Agadu con la música) y de organizar los Premios Platino al cine Iberoamericano cada año.

Las cifras

30% de minutos. Las obras audiovisuales ocupan ese porcentaje de los minutos emitidos en 2017 por las señales abiertas del país.

4,3 % de minutos. Solo ese porcentaje es lo que ocupa la producción nacional dentro del total de las obras audiovisuales emitidas. En TNU representa un 11% y en los privados oscila entre el 1,3% y el 0,2%.

12% turco. Del total de las obras, el 12% representa contenido importado desde Turquía, en su mayoría telenovelas. Canal 10 es el canal con mayor cantidad de estos contenidos: fue el 26% de su programación en cuanto a obras audiovisuales.

1 película. Esa es la cantidad de largometrajes nacionales que emitió Teledoce en 2017. Fue Selkirk. Monte Carlo emitió dos, TNU 31 y Canal 10 ninguna.