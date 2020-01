¿Es posible que Neymar vuelva a jugar con Suárez y Messi en Barcelona?

Hay detalles que marcan. El 26 de diciembre Luis Suárez celebró la renovación de votos tras 10 años de casado con Sofía Balbi. La fiesta, como era previsible, reunió a familiares y a su círculo de amigos más cercanos. Entre ellos no pasó desapercibida la presencia de dos estrellas de talla mundial como el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.

La prensa internacional no dejó escapar la foto. Juntó al tridente que ganó todo en Barcelona y los inmortalizó como lo hicieron ellos en cada oportunidad en la cual se juntaron para pelear juntos en el campo de juego o para disfrutar de las vacaciones o un simple asado.

¿Se volverán a juntar en una cancha?

El mundo está expectante porque, más que nunca en los últimos años, Neymar puede regresar a Barcelona. Por lo pronto, es más sencillo que el verano pasado, según publicaron este jueves lo medios españoles.

A nadie escapa que Neymar no está cómodo en París Saint Germain (PSG). Su relacionamiento con los hinchas no es el mejor. Desde aquellos primeros cruces con Edinson Cavani por la ejecución de las acciones de pelota quieta, en los que los hinchas se embanderaron con el uruguayo, a su polémico regreso tras anunciar que no quería jugar más en el club, son puntos que juegan a favor de su salida.

AFP

A pesar de que el club realizó una campaña para mejorar su imagen, las actitudes de Neymar no agradaron y su coqueteo con otros clubes irritó a los hinchas.

¿Cómo puede salir Neymar de PSG?

En el año que acaba de comenzar PSG queda prácticamente sin margen de maniobra para retener al astro brasileño.

Neymar está completando su tercera campaña por lo que, a partir de ahora entra a regir lo que se denomina “período protegido”.

¿Qué significa? Que el futbolista, previo aviso a su club, le solicita a FIFA que fije la indemnización total que debe pagar por su liberación.

El aviso previo es fundamental para evitar multas. El jugador debe comunicar su intención de romper la vinculación en un periodo máximo de 15 días desde el último partido oficial disputado. De ese modo Neymar evita que se le pueda imponer una sanción deportiva o disciplinaria.

¿Cuánto vale?

Cuando se habla de una estrella de magnitud mundial como Neymar muchos se preguntan por el costo de la operación.

El entorno de Neymar y Barcelona estiman que la cifra por su pase puede rondar los 180 millones de euros, una suma bastante inferior a su cláusula de rescisión que es de 222 millones.

De todos modos, como informa el diario Sport, el monto a fijar no es un tema sencillo. El periódico catalán puntualizó sobre el tema: “Al no existir actualmente precedentes ni casos similares hasta la fecha. Sin duda, un camino espinoso y en el que el Barça se expone a sufrir consecuencias, tanto económicas como disciplinarias. Falta por decidir si el botín es tan suculento como para que valga la pena correr el riesgo”.

Lo cierto es que las imágenes de los tres, Messi, Suárez y Neymar, en la fiesta del salteño en Punta del Este avivaron el fuego del siempre latente regreso del brasileño a Barcelona.