"Estoy emparejada conmigo misma": la reivindicación de Emma Watson sobre cómo se puede ser soltera y feliz

Getty Images Emma Watson inventó un nuevo término para describir su estado civil.

Emma Watson dice que se siente "estresada y ansiosa" de llegar a los 30, debido a las presiones en su vida personal.

La actriz, que cumple años en abril, afirmó que "abundan los mensajes subliminales" sobre lo que deberías haber logrado a esa edad.

"Si no tienes esposo, no tienes un bebé... existe este increíble nivel de ansiedad", le dijo a la edición británica de la revista Vogue.

Pero agregó que está feliz siendo soltera, y lo llama "estar emparejada con uno mismo".

La actriz de Harry Potter dijo que nunca había creído en que se pudiera ser feliz siendo soltera.

"Era como, 'es totalmente falso'. Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy feliz (siendo soltera)".

Getty Images Emma Watson habló por primera vez sobre feminismo en la ONU en 2014.

Watson, quien es también activista y hace campaña por los derechos de la mujer, dice que el año pasado fue "duro" para ella en lo personal.

"¿Por qué todos hacen tanto escándalo sobre cumplir 30 años? No es tan importante'", dijo que pensaba.

Pero "cumplí 29 y fue como: 'Dios mío, estoy tan estresada y ansiosa'".

"Y me di cuenta de que se debía a que de pronto llegó esta abundancia de mensajes por todas partes".

"Si no has formado un hogar, si no tienes un esposo, si no tienes un bebé y estás por cumplir 30 años, y no te encuentras en un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o todavía estás tratando de entender las cosas... existe esta increíble cantidad de ansiedad".

Getty Images Emma conoció al presidente de Francia Emmanuel Macron a principios de este año durante un debate sobre igualdad de género.

Emma aparece en la adaptación cinematográfica de Little Women ("Mujercitas"), de Greta Gerwig, junto con Timothée Chalamet, Saoirse Ronan y Florence Pugh.

Lo que más disfrutó, recordó, fue trabajar con las otras protagonistas, Laura Dern y Meryl Streep.

"Las tres nos conocíamos mucho antes de filmar Little Women", le dijo a Vogue.

"Nos conocimos en espacios de activismo, así que teníamos esta alianza y solidaridad porque habíamos sido parte de cierto movimiento antes de haber trabajado juntas".

Getty Images Laura Dern y Meryl Streep también tienen papeles estelares en 'Little Women' de Greta Gerwig.

Watson es embajadora de buena voluntad de la ONU para las Mujeres y también fue parte del lanzamiento de la campaña He for She ("Él por Ella"), que lucha por la igualdad de género alrededor del mundo.

Como parte de eso, entrevistó a la ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai.

Malala ha dicho que Watson fue la razón por la que se identificó como feminista y ya no tiene dudas sobre usar la etiqueta para ella misma.

