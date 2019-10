“Existe un chantaje al votante de izquierda en esta elección”

El candidato a la Presidencia del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández, acusó al Frente Amplio de poner en práctica un “chantaje” electoral para lograr que se lo vote por la instalación del miedo. “Existe de alguna manera un chantaje al votante de izquierda que está desengañado, desencantado o desanimado con el Frente Amplio; le dicen ‘ojo, mirá a (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro, mirá a (el presidente argentino Mauricio) Macri’, entonces quieren instalar también aquí una especie de susto y de voto al Frente Amplio por esa razón”

Fernández dijo que luego de la elección sabrán si su discurso “llega” o no al electorado. De todos modos, señaló que el objetivo del su partido no es “estrictamente conseguir o no un diputado. Sería un logro enorme y sería puesto al servicio de decir estas cosas desde el Parlamento, de denunciar desde el Parlamento las políticas del Fondo Monetario (Internacional) que atentan contra los derechos de los trabajadores. No porque creamos que metiendo diez diputados va a cambiar la realidad, eso lo va a cambiar la clase trabajadora a través de su acción”, dijo.

