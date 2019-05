No es mi intención hablar hoy acerca del matrimonio benefactor que dio lugar al zoológico montevideano. Por eso, quizás sorprenda a los lectores el título de esta nota. Con ella retorno a El Observador después de una ausencia prolongada.

Ahora pasados los ochenta años, regresan a mi memoria temas y cosas de la infancia. Abuela Emilia era salteña nacida 1884. Muy niña tuvo ocasión de conocer Montevideo, la ciudad que enseñaba, marcaba usos y modas. Pero abuela había acuñado una frase muy didáctica y la usaba con frecuencia. Entre nuestros juegos en el patio de Viera y 19 de abril, había uno que requería esfuerzo mental y pedíamos agua. Abuela se acercaba a nosotros y con una jarra nos servía agua en vasos. Sabíamos agradecer, pero a medias. Por eso cuando le agradecíamos una atención, le decíamos “gracias”. Ella, con una sonrisa y didácticamente, completaba la frase para que la aprendiéramos. Nos decía: “Gracias hacen los monos allá en Villa Dolores”. Así aprendimos a decir “Gracias, abuela” o “gracias Angela”, la empleada que no olvido.

Efectivamente es muy correcto decir “gracias” ante un pequeño servicio que se nos presta o ante una atención que recibimos. Los monitos “hacían gracias” pero no hablaban y por eso era más lindo decir “Gracias, abuelita” o “Gracias, Angela”. Nunca olvidaré aquello de ”gracias hacen los monos allá en Villa Dolores”. Es posible decir que la educación es dirigir, encaminar, doctrinar. También y muy académicamente , es enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía.

Conozco los métodos actuales de enseñanza para niños y adultos. En nada difieren de todo lo que aprendí en los años de la carrera docente universitaria. No estaban destinados a los niños sino a abogadas y abogados que debíamos trasmitir conocimientos valiosos, Alguna vez sentí vergüenza cuando a señoras y señores con años de antigüedad, nos hicieron hacer una ronda, caminar y detenernos y ponernos a conversar con la persona que nos había quedado en suerte. Pero, pasado el tiempo, valoro aquellos almuerzos breves para llegar puntual y sobre todo a poner la mejor cara.

Pero vuelvo a “Villa Dolores”. Es increíble que dentro de los miles de hectáreas de nuestro territorio, un parque de siete, haya tenido tanta importancia y la tiene.

Han pasado los años, quizás alguna añosa o algún añoso como yo, no olvide a algunos animales de Villa Dolores. Eran siete hectáreas donde había amales que nos eran desconocidos.

Me contaron que allá por 1920 hubo anécdotas simpáticas de algunos animales. La razón es sencilla puesto que había algunos africanos, australianos y también sudamericanos. El estanque para los lobos marinos debía recibír agua de mar. Me han contado muchas anécdotas.

Las visitas nocturnas a Villa Dolores iluminada, han quedado en la memora de muchos. No menciono los “ponies” montados por monitos y no olvido, porque me lo han contado, a Baby una elefantita encantadora.

“Villa Dolores” así llamada simplemente es parte de nuestro patrimonio. Es un tesoro que nos legaron los esposos Alejo Rosell y Rius yDolores Pereira de Rossell.Sean bienvenidas las obras que el municipio montevideano ha puesto en marcha y en algunas ocasiones con la colaboración de empresas especializadas. Salvador Dalí se atrevió a decir “mi locura es sagrada, no la toquen”.Sé que “Villa Dolores” está en buenas manos.