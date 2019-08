Informe de INEEd volvió a mostrar inequidad y molestó a Netto

"Datos de la realidad, como que nunca se invirtió tanto en educación", afirmó el audiovisual que presentó Presidencia a fines de mayo donde dice, en base al índice de Gini, que Uruguay es el país que “mejor repartió la torta” en América Latina. Pero esa inversión que resalta el gobierno no se vio reflejada en los egresos de estudiantes liceales. En ese sentido, todo sigue igual: Uruguay continúa muy por debajo del promedio regional en cuanto a egresos en educación media y, en total, solo cuatro de cada diez jóvenes terminan el liceo.

Estos datos se desprenden del Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018 que presentó este jueves el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) que, a su vez, revelan ANEP incumplió tres de las cuatro metas que se propuso al inicio del período.

Para el 2018, la ANEP se había propuesto que el 68% de los liceales en edad oportuna (16 años) egresen del ciclo básico. Sin embargo, se llegó al 65,7%. En educación media superior (bachillerato) las dos metas planteadas tampoco se cumplieron. En edad oportuna (19 años) se quería llegar al 38% de egresos pero se alcanzó un 35,9%. En los estudiantes con rezago (21 a 23 años) la ANEP se proponía que casi seis de diez de ellos terminaran el bachillerato, pero esa cifra quedó muy por detrás: los estudiantes de ese rango etario solo llegaron a un 42,7% en 2018.

Sin embargo, la meta en educación media básica en edad de rezago (18 a 20 años) sí fue cumplida. El gobierno se había propuesto llegar al 75% y lo superó por cuatro décimas porcentuales.

Consultado por las tres metas que no se alcanzaron, el presidente de la ANEP, Wilson Netto, reconoció que lo actuado en su administración no fue "suficiente" pero destacó el trabajo de los últimos diez años en comparación con los últimos cuarenta. Según dijo, durante treinta años el porcentaje de egreso de estudiantes de educación media superior se mantuvo alrededor del 30% y en los últimos diez años, bajo su mandato, ese número pasó a 42,7%. "Se ha logrado mover la aguja", dijo.

Más allá de esto, Netto se mostró muy crítico con el informe independiente. Para el jerarca, el documento "no genera aportes sustantivos", según dijo a El Observador una vez finalizado el evento de presentación.

El principal cuestionamiento de Netto es que el informe "no aborda ninguna política" de las que fueron llevadas a cabo en este gobierno ni "las investiga" ni "las evalúa". Según sostiene, el documento solo presenta si hubo mejoras o no, pero no hace un análisis de las acciones que provocaron ese progreso para ver si su impacto fue adecuado. En ese sentido, Netto cree que el informe "es incoherente" y "poco aporta" porque presenta "fotos de resultados que nacieron de la nada".

Inequidad

El informe deja en evidencia una importante brecha que separa a los más ricos de los más pobres no solo en cuanto a egresos (solo 17 de cada 100 en los contextos más críticos culminan el liceo) sino en logros en aprendizajes.

"Los resultados de aprendizaje en todos los niveles están cortados por el condicionamiento del lugar de origen. Creemos que es posible de ser revertido en base a políticas, en base a acciones coordinadas, holísticas, pero donde sin duda, el sistema educativo tienen un papel central a cumplir en lo que tiene que ver con generar nuevas formas de enseñanza para generar nuevas formas de aprender y revertir este determinismo social de los aprendizajes que sistemáticamente aparecen en nuestros estudios", dijo Pablo Cayota, directivo de INEEd, a El Observador. Para el experto, la desigualdad revelada en el documento "hiere la sensibilidad republicana".

El desempeño en matemáticas arroja los siguientes números: el 63% de los estudiantes de tercero de liceo se encuentran en los dos niveles más bajos de aprendizajes. Es decir, no son capaces de realizar, por ejemplo, un promedio numérico. Pero ese número se agrava si se analiza solamente los liceos ubicados en contextos más desfavorables, pasando de 63% a 82%. Es mayor la diferencia si se analiza la diferencia entre los mejores y peores contextos: ese 82% está muy lejos del 31% que figura en los contextos socioeconómicos más favorables.

En lectura, los resultados son mejores (en este sentido han habido más políticas educativas) pero, igualmente, marcan una brecha que separa a unos y otros según el lugar donde nacen. En una escala del 1 al 5, en los contextos más favorables solo hay ocho de cada 100 liceales que se encuentran en el nivel 1 y 2 de desempeño en lectura. Sin embargo, en los contextos más desfavorables ese número pasa a ser de 35 sobre 100.