Netto criticó informe de INEEd: "es incoherente" y "poco aporta"

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, criticó al Instituto Nacional de Educación Educativa (INEEd) por su tercer informe sobre el estado de la educación en Uruguay presentado este jueves. Para el jerarca, el documento "no genera aportes sustantivos", según dijo a El Observador una vez finalizado el evento de presentación.

"Este informe es un recorte, cada capítulo elabora una situación aislada, no logra generar un hilo conductor de la educación en su conjunto, ignora tratar modalidades enteras del sistema educativo como es la educación tecnológica y, por tanto, no tiene el status, la altura como para denominarse como un Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018", expresó.

El principal cuestionamiento de Netto es que el informe "no aborda ninguna política" de las que fueron llevadas a cabo en este gobierno ni "las investiga" ni "las evalúa". Según sostiene, el documento solo presenta si hubo mejoras o no, pero no hace un análisis de las acciones que provocaron ese progreso para ver si su impacto fue adecuado. En ese sentido, Netto cree que el informe "es incoherente" y "poco aporta" porque presenta "fotos de resultados que nacieron de la nada".

El informe revela que no se alcanzaron tres de las cuatro metas relativas al egreso de estudiantes de secundaria (liceo y bachillerato) fijadas por la ANEP para 2018.

Para el año pasado, la ANEP se había propuesto que el 68% de los liceales en edad oportuna (16 años) egresen del ciclo básico. Sin embargo, se llegó al 65,7%. En educación media superior (bachillerato) las dos metas planteadas tampoco se cumplieron. En edad oportuna (19 años) se quería llegar al 38% de egresos pero se alcanzó un 35,9%. En los estudiantes con rezago (21 a 23 años) la ANEP se proponía que casi seis de diez de ellos terminaran el bachillerato, pero esa cifra quedó muy por detrás: los estudiantes de ese rango etario solo llegaron a un 42,7% en 2018.

Sin embargo, la meta en educación media básica en edad de rezago (18 a 20 años) sí fue cumplida. El gobierno se había propuesto llegar al 75% y lo superó por cuatro décimas porcentuales.

Consultado por las tres metas que no se alcanzaron, Netto reconoció que lo actuado en su administración no fue "suficiente" pero destacó el trabajo de los últimos diez años en comparación con los últimos cuarenta. Según dijo, durante treinta años el porcentaje de egreso de estudiantes de educación media superior se mantuvo alrededor del 30% y en los últimos diez años, bajo su mandato, ese número pasó a 42,7%. "Se ha logrado mover la aguja", remató.