“Los equipos de trabajo no necesitan prima donna”

Con una camisa blanca e impecable, arremangado y muy activo en el escenario, el conferencista Enrique Baliño brindaba una serie de tips sobre cómo gestionar el clima organizacional. La audiencia estaba integrada por ejecutivos de los más diversos rubros que, reunidos en el World Trade Center de Montevideo, escuchaban absortos que las organizaciones de hoy no requieren figuras que brillen por sí mismas (“primas donnas”), sino líderes con capacidad de hacer emerger lo mejor de los equipos de trabajo y de sus integrantes.

Baliño puso énfasis en la importancia de tomar conciencia de que la acumulación de experiencias positivas define la calidad de vida de cada uno, que si solo vamos a un trabajo para recibir un sueldo seremos desgraciados, que mejorar el clima laboral debe ser estratégico, tanto como alcanzar resultados, que hay que darles valor a los clientes y alcanzar nuestro máximo potencial. Su discurso fue realista, cercano, inspirador.



En la conferencia, Baliño incluyó reflexiones sobre la vida en las empresas, su experiencia en posiciones de alta responsabilidad en IBM y a través de su consultora Xn, citó conclusiones de investigaciones sobre liderazgo, reflexiones de Mary Parker Follett (“la profetiza del management”), de Peter Drucker (“padre de la gerencia”) y del fundador de Ford Motor Company, Henry Ford. Entre los casos mencionados, Baliño destacó a Google, empresa que se encuentra entre las “100 mejores para trabajar”.



¿Cuál fue el mensaje principal de la convocatoria?

Que las organizaciones ganadoras son aquellas que logran resultados y al mismo tiempo son excelentes lugares para trabajar. Suena claro y sencillo, pero no lo es.



Expuso que cada persona es un mundo y las relaciones interpersonales son complejas, más aún en un mundo incierto, altamente comunicado tecnológicamente y con un fuerte peso de los sindicatos.

Baliño señaló que “hay que estar donde vale la pena estar”. Es decir, si no se es feliz en una empresa, si uno no se siente identificado con sus valores u objetivos, es mejor irse.



Hay que preguntarse: ¿Estoy orgulloso de trabajar acá?, ¿Tengo ganas de venir?, ¿Estoy aportando algo a mi vida y a los demás? “La vida es muy corta para perder tiempo”, dijo. En ese sentido, ir a trabajar solo para recibir un sueldo, no alcanza para lograr la satisfacción personal.



No sólo los jefes o departamentos de recursos humanos son responsables de construir un buen o excelente clima organizacional cada día, sino cada una de las personas que integran la empresa.

“Hay que decírselo cuando son contratadas. Tu sueldo es este, tus funciones son estas y debes ayudar a construir un buen clima de trabajo aquí. Eso debe quedar claro de entrada”, recomendó Baliño.



Por supuesto que la mayor responsabilidad de cuidar y mejorar el clima laboral recae en los líderes y en las áreas de Recursos Humanos, pero es tarea de todos. “También hay que lograr resultados. Las metas deben ser explícitas, claras, compartidas, motivadoras. Y alcanzarlas”, agregó el conferencista.



Como asesor, Baliño constata que la mejora del clima organizacional no forma parte de la estrategia de muchas empresas en el país ni de los objetivos de sus líderes, quienes suelen centrarse en los temas técnicos y descuidan los llamados “factores blandos” o el capital humano. “Esto es un error. El desarrollo de los líderes debe ir más allá de lo técnico. El 70% de los jefes que fracasan no es por un mal manejo de los temas técnicos, sino por no saber gestionar los equipos de trabajo”, dijo Baliño. “Además, los departamentos de Recursos humanos deben gestionar el clima organizacional no a través de una encuesta, como suelen hacer, sino como un proceso continuo”, observó.



A su entender, si las encuestas de clima organizacional no dan paso a un plan de acción posterior y a su correspondiente ejecución, mejor no hacerlas. “Una prueba de que el tema de gestión de clima organizacional no es tratado correctamente, es la cantidad de conflictos que existen en las empresas”, comentó.



La próxima conferencia de Enrique Baliño, en el marco de este ciclo de charlas empresariales de la consultora Xn y El Observador, tratará sobre “Calidad y satisfacción de clientes”, y se realizará en octubre. l