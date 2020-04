Nacha Guevara, Moria y Graciela Borges contra el encierro obligado para mayores de 70

“¿Permiso para salir a los de más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable”, escribió la actriz y cantante de 79 años, Nacha Guevara, junto a una foto en la que sonríe frente a la cámara con el dedo mayor levantado. Enseguida, Graciela Borges (78) la siguió y publicó en su Instagram una foto con el dedo levantado y replicó el mensaje de su colega.

Resulta que la medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la que se obliga a los mayores de 70 años a pedir un permiso para salir a la calle levantó varias críticas por parte de los argentinos, y figuras mediáticas de renombre que entran dentro de ese rango etario alzaron su voz.

Tras publicar esa polémica foto en Instagram, Guevara compartió otra foto en la que está posando semidesnuda.“El Gobierno de la Ciudad ofrece voluntarios para los viejitos y viejitas de más de 70… Larreta, ¿no me mandás uno esta tarde?”, ironizó Nacha refiriéndose al jefe de gobierno porteño.

Y Moria Casán, que tiene 73, no se quedó callada y se sumó a la arenga de su amiga y colega. “Par favar, me estoy por masturbar en el bidet. ¿Llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo?”, preguntó la vedette en una publicación de Instagram en la que compartió la foto de Guevara.

A su vez, Moria publicó una imagen donde se la ve casi sin ropa y con la que también ironizó contra Larreta: "Me falta el bozal sanitario Horacito LARRETA, puedo salir? Si voy a tu oficina me das un subsidio para que me pueda vestir? #MasRESPETO que puedo ser tu madre S.O.S".