"¿No es parte del secreto médico?": la pregunta de Infante ante un tuit del Secan

Los hisopados realizados vinculados al caso positivo de la actriz y humorista Florencia Infante dieron negativo, informó el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) en su cuenta de Twitter. La divulgación de esta información desde este canal oficial despertó la interrogante de la artista afectada: "¿No es parte del secreto médico?".

El caso de Infante, que trabaja en Televisión Nacional del Uruguay (TNU), había obligado a las autoridades el viernes pasado a suspender programas, a pedir que los trabajadores permanecieran en cuarentena y se decidiera llevar adelante una "programación de emergencia". Básicamente, volver a la llamada fase 1: quería decir que prácticamente no hubiera programación en vivo ni grabaciones.

"Si bien los trabajadores que fueron puestos en cuarentena siguiendo el protocolo del MSP son relativamente pocos, nos afecta directamente al personal técnico que trabaja en el piso. Entonces, afecta dos turnos y nos dificulta mucho la operativa. Además, decidimos tomar medidas aún más severas de las que recomienda el MSP por precaución. Resolvimos que por esta semana, que es el tiempo que se necesita que las personas que tuvieron el contacto directo con la persona infectada tengan el resultado del hisopado, haya personal mínimo en todas las áreas", dijo a El Observador Gerardo Sotelo, director del Secan.

Además, aseguró que el canal realizó una limpieza a fondo el mismo viernes. "Estamos tomando todas las medidas que podemos tomar para evitar que haya un brote. La programación puede esperar", agregó.

El viernes que viene "probablemente se esté en condiciones" de tener más elementos para evaluar la situación y volver a la programación habitual. "Vamos a ir monitoreando día a día", indicò.

Divulgación del caso

La humorista publicó el viernes un comunicado en el que aseguraba que no tenía síntomas, que se sentía "perfectamente bien" y que estaba siguiendo los pasos que le indicó el MSP. Además, contó que se infectó por una persona de su entorno laboral que también había dado positivo.

Este domingo el Secan informó que continúan en contacto con el ministerio monitoreando la situación. Ese mensaje motivó una respuesta de Infante: "A mí me da mucha alegría; ¿pero no es parte del secreto médico?".

A mi me da mucha alegría; pero no es parte del secreto médico ? — Florencia Infante (@florenciainfant) September 6, 2020

Ante este comentario, Sotelo dijo a El Observador: "No hay ningún secreto por cuanto fue ella misma la que reveló su nombre cuando le dio positivo. Nosotros no lo hicimos. Por suerte nos alegra que no hay ningún caso positivo entorno a este contagio. Nosotros no revelamos un secreto. Lo que hicimos fue informar oficialmente sobre un hecho que ella informó antes".