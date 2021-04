¿Por qué no juega Federico Valverde en Real Madrid ante Getafe?

El volante uruguayo Federico Valverde se perderá el partido de este domingo ante Getafe de visita por LaLiga de España.

Debido a lesiones y contagios de covid-19, el técnico Zinedine Zidane había dado una lista de solo 16 jugadores convocados para este encuentro, entre ellos, tres arqueros.

Y en la misma jornada dominguera, Real Madrid, emitió un comunicado explicando las causas de por qué el uruguayo no jugará ante Getafe.

"Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Fede Valverde se encuentra en aislamiento desde ayer, sábado 17 de abril, al haber estado en contacto directo con una persona que ha dado positivo en covid-19, aunque el jugador ha dado resultado negativo en todos los tests que se le han realizado. Fede Valverde no estará disponible hoy para el partido contra el Getafe C. F", dice el comunicado.

Valverde jugó su último encuentro el miércoles 14 cuando Zidane, otra vez sin jugadores por lesiones y contagiados por covid, lo utilizó de lateral derecho por primera vez en su carrera, jugando un gran partido.