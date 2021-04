Adrián Rocamora, el profe que hace mover el vistoso juego de Montevideo City Torque

“Soy de Rosario. Y soy uruguayo”, dice al hablar de sus orígenes Adrián Rocamora, el preparador físico de Montevideo City Torque, quien fue votado en la encuesta Fútbolx100 de El Observador como el mejor en esa categoría en el Campeonato Uruguayo 2020.

El profe de 50 años que integra el cuerpo técnico de los ciudadanos tiene sangre uruguaya. “Mi papá nació acá y de chico se fue a vivir a Argentina”, contó a Referí.

En su Rosario, Adrián fue futbolista hasta los 33 aos y en esas últimas temporadas comenzó a trabajar como PF. Aprendices Casildenses fue el club en el que realizaba esa doble función y en el que volvió a encontrarse con Pablo Marini, a quien había conocido cuando era juvenil. “Él fue a jugar un torneo al club en el que yo estaba y después le salió para empezar a dirigir en Argentino de Rosario, en Primera B. Y ahí empezamos la carrera en el fútbol en 2003”.

Así comenzó una relación deportiva que los llevó por el ascenso de su país, por Newell’s, uno de los grandes de Rosario y Argentina, y por Chile y México.

Montevidoe City Torque

Rocamora en el CT de MArini

“Trabajamos en Argentino de Rosario, cuando ascendimos con ese equipo, y luego no nos fue bien”, recordó. “Él (Marini) fue a trabajar a Newell’s y quedó como asistente técnico de Tolo Gallego. En ese tiempo que él estuvo con el Tolo, no trabajamos juntos. Yo ahí me fui a trabajar a Venezuela y estuve un año y medio en cuatro equipos. Y cuando él volvió a ser técnico, que agarró Newell’s en 2007, me volvió a llamar, volvimos a trabajar juntos y seguimos hasta ahora”.

En 2018 sonó el teléfono desde Uruguay. Un club que no conocían los llamaba para hacerles una propuesta. “Fue la primera vez que escuché de Torque”, confesó. “Y nos gustó la idea por el proyecto, uno siempre apunta a los proyectos, no solamente a querer ganar un campeonato. Entonces era un muy buen desafío para nosotros”, comentó.

De esa forma, desembarcaron en el fútbol uruguayo. “Muchas cosas nos sorprendieron para bien, la liga, la competencia y como fue creciendo el club, de lo que era cuando llegamos a lo que es hoy como Montevideo City Torque”, dijo.

La propuesta

Rocamora vivió la evolución celeste en los últimos años, dentro y fuera de la cancha, con un 2021 que comenzó con la inauguración del nuevo complejo y la primera clasificación a una copa de Conmebol.

Montevidoe City Torque

Rocamora en sus primeros momentos en Torque

El profe también es parte fundamental del crecimiento futbolístico del equipo de Marini, al que llegaron para su primer año en Primera en 2018, para luego descender en 2019 y volver a subir en 2020, siendo protagonistas del pasado Uruguayo y logrando su primera clasificación a copas continentales, con la Sudamericana, en la que acaban de cerrar el pase fase de grupos.

Montevideo City Torque pregona un fútbol de toque y posición, que ha ganado adeptos en el público uruguayo y que sigue los lineamientos que llegan desde el City Group, con Pep Guardiola a la cabeza.

“La forma de entrenar que tenemos nosotros es en función a esa propuesta”, contó. “Con Pablo trabajamos desde 2003 y si bien fueron cambiando algunos trabajos y va mejorando la parte táctica, en todos estos años se fue armando una estructura de trabajo en función a eso. Entonces, hoy si llega a venir alguien de afuera se le puede hacer difícil armar en función a lo que quiere de Pablo”, comentó Rocamora.

Por estos días, el cuerpo técnico, los jugadores y funcionarios del club disfrutan de las instalaciones recientemente inauguradas de su nuevo complejo.

Diego Battiste

La nueva casa de Torque

“Hay una gran diferencia, impresionante, con lo que es el nuevo complejo, con el salto que se dio en lo estructural”, dijo el PF, quien consideró que ese aspecto es “importante” para un equipo y para el crecimiento de los jugadores. “En el crecimiento día a día del jugador es algo que nos va a beneficiar y se va a ver en poco tiempo”.

La jornada en el flamante predio comienzan bien temprano. Los entrenamientos están fijados a la hora 09:30, pero los integrantes del cuerpo técnico llegan dos horas antes para preparar todo para la práctica.

Cuando llegan, los futbolistas reciben una tablet y hacen el Test de Wellness, una nueva modalidad que aplican en Torque.

“Es un test que llenan apenas ingresan al complejo, en el que nos cuentan cómo durmieron, cómo están de fatigados, y eso nos da un poco un parámetro para ver cómo están para iniciar el entrenamiento”, explicó Rocamora.

Montevidoe City Torque

Adrián Rocamora

En base a esas sensaciones, se adaptan las cargas para cada futbolista. “Trabajamos en base a cómo están ellos, no es lo mismo un chico que se incorpora ahora a los que ya vienen en el proceso en el que estamos trabajando. Se nota la diferencia cuando apenas llegan, pero luego vamos adaptándolo para que se metan rápido en la parte del juego y la parte física”.

Las prácticas duran entre una hora y 15 minutos y una hora y 30. Luego, los jugadores también realizan un test post movimiento, los profes se quedan analizando los datos y el cuerpo técnico trabaja en la observación de los rivales.

Las familias y la vida en Uruguay

El trabajo de los preparadores físicos de City Torque fue el más votado de Fútbolx100 por los votos de Rocamora (19,5) y los del PF Tomás Marini (2,5), quien forma parte del staff que encabeza su padre Pablo, en el que también se encuentra Agustín, otro hijo del DT, en la parte técnica.

Montevidoe City Torque

Adrián Rocamora y su familia

Consultado sobre por qué consideraba que habían sido votados, el rosarino señaló que fue por el rendimiento que se ve en los partidos del equipo. “Y después por la mancomunión del trabajo que hicimos con Tomás, nos dividimos bien los roles, me ayuda en el tema del monitoreo de las cargas externas, vamos armando esa estructura que tenemos y le vamos agregando cosas que sean para mejorar el rendimiento físico”, señaló.

El reconocimiento también tiene un valor especial por el desafío que fue la pandemia para entrenar, un momento en el que tuvieron que reinventarse para que los jugadores tuvieron su mejor forma física en sus hogares. “Fue un sacudón para todos” dijo Rocamora, quien también valoró el trabajo en poco tiempo que hicieron luego de la licencia de fin de año, para ponerse a punto y con el objetivo de evitar lesiones.

Además de la larga relación de trabajo con Marini, el profe tiene como compañeros a los hijos del DT. “Los conozco desde niños, cuando empecé con Pablo eran chiquitos los dos. Prácticamente somos una familia, porque cuando estuvimos en México pasamos la fiesta juntos, tenemos una relación más allá de lo profesional”.

En Uruguay, Rocamora vive junto a su familia: su esposa Lucía y sus hijos Bianca, de 10 años, y Máximo, de 8. “Son mi sustento diario para todo lo que hago”, comentó.

Montevidoe City Torque

Adrián Rocamora (izq) y Tomás Marini

Llegaron desde México y se adaptaron al país sin inconvenientes. “Es muy similar a lo que es Argentina y además acá encontramos un acogimiento de la gente impresionante para con nostros, y eso hizo más fácil la adaptación”.

En sus ratos libres, el profe está pendiente de sus hijos, a quienes ayuda con las tareas. “Estamos siempre juntos, porque cuando estas afuera de tu país somos nosotros cuatro, no hay tíos, ni abuelos, y eso hace que estemos más unidos. Y me reclaman mucho tiempo y trato de estar siempre con ellos”.

En estos tres años en Montevideo, han aprovechado para recorrer y conocer distintas zonas. “Las playas son hermosas, hay lugares preciosos para ir. Todo lo que es para el Este, Punta del Este, Piriápolis, varios pueblitos en el medio que nos fuimos metiendo para ir conociendo. También fuimos a Colonia. Y hay un montón de lugares que nos quedan pendiente para conocer”, señaló.

En este 2021, y con Montevideo City Torque, el profe Rocamora también tendrá salidas pero internacionales, cuando jueguen los partidos de fase de grupos de la Copa Sudamericana, para la que se tiene fe. “Esperemos poder hacer un buen papel en la copa, que es lo que queremos todos, y más que nada buscar esa clasificación como primeros del grupo, que va a ser complicado, pero creemos que está al alcance de nuestra mano”.