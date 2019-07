¿Qué pasa con el Cebolla? La pregunta que molestó a Diego López

El Cebolla Rodríguez pasó de figura y capitán en todos los partidos de la primera parte del año a sentarse en el banco, lo que llamó la atención. El segundo semestre arrancó torcido para el volante aurinegro.

El Cebolla se desgarró el 22 de mayo de 2019 y debió salir por la lesión a los 39 minutos del partido que el aurinegro empató 1-1 ante Deportivo Cali el en Colombia, por la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

El futbolista se lesionó solo cuando Ignacio Lores le dio un pase al borde del área.

Cuando se levantó, se tomó el isquiotibial derecho, demostrando que no iba a poder continuar en cancha. La lesión determinó que se perdiera el final del Apertura.

El 22 de junio Peñarol viajó a Estados Unidos para realizar la pretemporada. Cuando los aurinegros iniciaron las tareas el capitán carbonero no pudo trabajar con normalidad la primera semana.

El 30 de junio no jugó el amistoso ante Independiente en Boca Ratón. El 6 de julio jugó dos minutos en el clásico ante Nacional.

En la primera fecha del Intermedio, donde Peñarol goleó a Boston River, ingresó a los 72 minutos. Y en la segunda jornada, ante Progreso, jugó 22 minutos. En la noche del martes, contra Fluminense por la Copa Sudamericana, entró a los 76 minutos.

Tras la derrota 1-2 ante los brasileños, el técnico Diego López fue consultado en la conferencia de prensa si siendo un jugador importante en el plantel, había algún inconveniente físico que hoy lo limita, ya que es la tercera variante.

“Lo dijiste vos solo”, dijo el técnico al periodista. Y acotó: “El Cebolla es un jugador importante y hoy es un cambio. Yo creo que te contestaste solo la pregunta. Si pensamos los dos que es un jugador importante y no está entrando hay una limitación física, sino es difícil que un entrenador no lo haga jugar. ¿Te parece?”.

López acotó: “Vos lo ves que entra a los 20 minutos o 25, ¿no? Sí ya la contestaste solo la pregunta creo que no es una pregunta necesaria. Es el capitán, es el jugador más importante que tenemos y está entrando 20 minutos. ¿Es porque está peleado con el entrenador. No. No, no hagas así, es no. Entonces si es el jugador más importante, es el jugador más representativo que tenemos y lo ves entrar 20 minutos ya sabés que tiene un problema físico y lo estamos llevando despacio”.

El jefe de la sanidad de Peñarol, Edgardo Rienzi, reveló en el programa 100% Deportes de Sport que “desde el punto de vista sanitario Cristian está bien, luego el cuerpo técnico puede entender que hay jugadores que pueden necesitar más trabajo físico y llevarlo más despacio. Pero no hay nada grave”.