¿Qué pasa en el programa de cocina Bake off y por qué se habla de fraude?

Al margen del éxito que el programa de competencia de cocina Bake off tiene tanto en Argentina como en Uruguay, en las últimas semanas se habló del ciclo por un escándalo que no para de crecer.

El programa conducido por Paula Chaves fue grabado el año pasado, y entre las condiciones estaba que los concursantes fueran amateurs. Sin embargo, algunos días atrás comenzaron a circular versiones de que una de las participantes, Samanta, no cumplía con este ítem, y para afirmarlo se viralizaron unas cuantas imágenes.

Los memes que hacen sobre mi me dan mucha gracia. O lloro de risa o lloro de tristeza, pero siempre lloro JAJA — Samanta Bake Off (@SamantaBakeoff) June 22, 2020

Según relató Infobae, esas imágenes la muestran trabajando en una confitería, e incluso presentando sus trabajos como pastelera en televisión. Relata el medio que la participante publicó también fotos con refacciones en su cocina y varios seguidores del ciclo tomaron ese material como prueba del destino que les habría dado al dinero del premio del reality, $ 600 mil argentinos. El ciclo está en su etapa final.

¡Comienza la gran final de #BakeOffArgentina y así se vivió la semifinal 🔥 ¡Revivilo! 👇 https://t.co/EyvWGAqpfc — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) June 22, 2020

Pero este no es el único escándalo. En las últimas horas comenzó a circular un audio de otra participante del programa, Agustina –que fue eliminada este domingo en la semifinal– en el que cuenta que días atrás hizo una videollamada con Samanta y otro de los participantes, Damián, que hizo enojar aún más a los seguidores.

“Ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián, porque nosotros hacemos todo juntos. Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo ‘pobre, la está pasando re mal’. Damián estaba atacándola y yo le decía ‘no hagas leña del árbol caído’. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, y dice ‘vayan a comprar mis postres’. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender, de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?”, dice el audio de Agustina, según relata Infobae.

Estas en la final de #BakeOffArgentina 🥳. Pues no mi ciela tenes 3 desafíos más 🥵😂. Siempre triunfando jajajaa. Los amo pic.twitter.com/U7YEdsVTPt — Agustina Bake Off (@Agustinaguz2) June 16, 2020

Posteriormente, asegura que los integrantes de la productora "se quieren salvar todos" y acusan a otros participantes de ser también profesionales.

"A mí me saltaron a bardear con que supuestamente era profesional, con un CV que armaron. Yo hice un curso en 2010, y lo dije en la producción, que no tiene un título oficial, se lo dije a la producción. Me bardearon en Twitter y lo contesté, ahora está todo el mundo bancándome", continuó Agustina.

“Y lo de Samanta, no sé si es boluda, cínica o si los de la producción se están haciendo los boludos y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal, Damián está sacado”, dijo la concursante.

Y mientras todo esto sucede, cada capítulo del ciclo crece en audiencia. El último programa tuvo 14 puntos de rating. Y en redes sociales no faltan los que, cada vez que aparece la concursante sobre la que ahora se duda de si es aficionada o profesional, se encargan de arruinarla con comentarios agresivos y memes.

Entre otras cosas, una de las críticas fuertes se dio cuando Samanta se mostró contrariada ante el pedido del jurado de hacer una isla flotante, y dio a entender que jamás había hecho una. Pero los fanáticos están atentos. Buscaron en su Instagram y allí encontraron una isla flotante hecha por ella, según relata La Nación.

Cómo seguirá la historia, ningún televidente lo sabe. Lo que es claro es que el escándalo adobó el ciclo y la final romperá records de audiencia.