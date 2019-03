¿Quién liderará el futuro del automóvil?

La industria del automóvil aborda una revolución sin precedentes. Los avances en tecnologías como la inteligencia artificial, la conectividad de banda ancha -especialmente el esperado 5G- y la gestión de la energía impulsan a las empresas autotech en la carrera hacia el coche eléctrico y autónomo. Además, el concepto de movilidad está cambiando en las grandes ciudades, donde ganan terreno aplicaciones como Uber y nuevas formas de transporte, que amenazan el concepto tradicional de vehículo en propiedad.

Un panorama en el que tienen mucho que decir los gigantes tecnológicos, según señala el informe Autotech: The Mother of All Tech Battles elaborado por el banco de inversión GP Bullhound. "Cuentan con una ventaja clara en términos de escala: tienen mayores beneficios y crecen más deprisa, y su capitalización agregada es casi diez veces superior a la de las empresas de automóviles. Por ello, tienen una mayor capacidad para financiar proyectos de investigación y expandirse a nuevas áreas", explican los autores de este informe.

Gigantes tecnológicos

Los grandes de la industria tecnológica han extendido sus tentáculos a este área. Por ejemplo, Alphabet (matriz de Google) cuenta con Waymo, su propia unidad de coche autónomo, y ha invertido en compañías como Lyft o Lime. Apple, que también trabaja en un proyecto de coche sin conductor, tiene su sistema de entretenimiento CarPlay, ha invertido en Didi y ha adquirido start up de movilidad como Mapsense o Perceptio. Intel pagó US$ 15.300 millones por la empresa israelí de tecnología para el coche autónomo Mobileye; mientras que Samsung adquirió por US$ 8.000 millones Harman para tomar posiciones en el vehículo conectado. De esta manera, estos gigantes tecnológicos lideran el ránking de operaciones del sector autotech de los últimos dos años.

Obviamente, los fabricantes de automóviles no se han quedado quietos. En la actualidad, la mayoría tienen planes agresivos que contemplan, inversiones, fusiones y adquisiciones. "Siguen teniendo la relación con el cliente y experiencia de años en la comercialización de los vehículos", señala Miguel Kindelán, responsable en España de GP Bullhound.

Por ejemplo, Volskwagen ha comprometido inversiones de US$ 44.000 millones en el coche eléctrico y autónomo hasta 2023; Ford se ha marcado el objetivo de lanzar 40 nuevos modelos de vehículos eléctricos antes de 2022, y Toyota espera lograr un nivel cuatro de autonomía en algunos coches en 2020. Kindelán destaca la estrategia de Seat, que acaba de presentar en el Mobile World Congress de Barcelona su propuesta de coche para la movilidad urbana y su concepto de automóvil conectado 5G junto a Telefónica.

Operaciones

Este mercado en ebullición se traduce en una creciente actividad de fusiones y adquisiciones dentro del sector autotech. El año pasado, se cerraron 166 transacciones, más del doble que en 2014. Entre ellas, la compra por parte de Didi de 99 Taxis o la adquisición de Mobike por Meituan. Europa es el mercado más activo, puesto que congrega el 39% del total de transacciones. Sin embargo, en términos de valor supone un 7%, lo que refleja las dificultades de las startup de autotech europeas para escalar.

Fuente: Expansión - RIPE