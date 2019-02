"Roma" en los Oscar 2019: Gabriela Rodríguez, la productora latina que hizo historia con su nominación al principal premio de la Academia de Hollywood

Getty Images La carrera de Gabriela Rodríguez (la primera por la derecha) está estrechamente vinculada con la del director Alfonso Cuarón.

"Hace tiempo aprendí que oponerme no me sirve de mucho con Alfonso".

La productora Gabriela Rodríguez destila admiración y cariño al referirse al cineasta mexicano Alfonso Cuarón, que llega a la ceremonia de los Oscar de este domingo en Los Ángeles dispuesto a seguir batiendo récords con su aclamada película "Roma".

De momento, Rodríguez ya ha hecho historia al convertirse en la primera mujer latina que consigue una nominación como productora.

La carrera de esta mujer venezolana está estrechamente ligada a la de Cuarón.

Hace unos 15 años inició su vida laboral como pasante en la oficina del director mexicano en Nueva York, Estados Unidos.

En 2006 se convirtió en la asistente personal de Cuarón y jugó un papel fundamental en la producción de la película Children of Men ("Niños del hombre" o "Hijos de los hombres"), que fue candidata al Oscar a mejor película.

Getty Images "Roma" es la primera película en la que Gabriela Rodríguez ha sido la jefa de producción.

Siguió involucrada en la compañía de producción de Cuarón, Esperanto Filmoj, y en 2013 fue productora asociada del filme Gravity ("Gravedad"), que logró siete premios Oscar, aunque no el de mejor película.

Para el momento en que produjo "Roma", Rodríguez sabía tanto sobre el cineasta que podría tener un doctorado en Cuarón.

En entrevista con la BBC, la productora reflexiona sobre las razones del éxito de "Roma", sobre cómo es trabajar con Cuarón y sobre el camino que se le abre a las mujeres jóvenes en la producción de cine.

Eco inesperado

La película "Roma" ha cautivado a audiencias muy diversas.

Al mismo tiempo, como ha dicho Cuarón en distintas ocasiones, la historia que cuenta es íntima y está ligada a un espacio y un tiempo muy específicos: el barrio Roma de Ciudad de México en la década de los 70.

"Debo decir que mientras hacíamos la película, yo no era consciente de hasta qué punto la historia iba a conectar con el público de todo el mundo", cuenta Rodríguez.

IMDB Alfonso Cuarón eligió a una joven sin experiencia en la actuación como Yalitza Aparicio para protagonizar "Roma".

"Realmente pensé que la forma como abordamos el proyecto, la forma como Alfonso me lo presentó fue muy personal, íntima. No compartió un guion con nosotros, no tenía monitores en el plató.

"No buscaba actores ya establecidos, sino que incluyó a intérpretes que actuaban por primera vez.

"Así que nada de todo el plan indicaba que el filme estuviera destinado a ser algo universal", explica.

Para la productora, la película nació más como una necesidad de Cuarón de expresarse, de contar una historia.

"Era esa necesidad, tenía que hacerse así y ningún factor debía intervenir en el proceso creativo de él. Por eso pienso que no lo vi venir", afirma.

Historia sobre todo y sobre nada

En la búsqueda de explicaciones a por qué se produjo esa conexión con un público más amplio, Rodríguez cree que la respuesta está en la honestidad con la que está contada la película.

"Creo que hay algo en esta película tan genuino y honesto en la forma como Alfonso cuenta su historia que todos pueden verse reflejados.

"Todos, sin importar si eres o no latinoamericano, si tuviste o no una empleada doméstica en tu infancia, hayas vivido o no en tiempos de revueltas en la ciudad o el país donde creciste... todo el mundo tiene una familia, un pasado, una memoria... ", dice.

Getty Images Gabriela Rodríguez se siente afortunada por haber podido desarrollar su trabajo junto a Alfonso Cuarón.

Muchas de las críticas -positivas y negativas- que se han escrito sobre "Roma" destacan la ausencia de grandes acontecimientos o de una acción trepidante en la narración de la historia.

"Nuestras vidas están llenas de cotidianeidad, de nada", responde Rodríguez. "Y aun así, esas pequeñas cosas de nuestro día a día son muy importantes para nuestras propias vidas, incluso aunque quizá no ameriten un libro o una película o un cuadro".

Inspiración para otras mujeres

Gabriela Rodríguez es la primera mujer latina nominada al galardón más importante de los que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EE.UU., puesto que el Oscar a mejor película se entrega en realidad a los productores.

En "Roma" trabajó junto a Nicolás Celi, coproductor del filme.

"Es mi primer trabajo como productora, así que estoy feliz de recibir este reconocimiento a la primera", expone Rodríguez.

EPA Los productores de "Roma", Gabriela Rodríguez y Nicolás Celi, recogieron en España el Goya a mejor película iberoamericana.

En cuanto a la relevancia de su condición de mujer y lo que esto puede significar para otras mujeres, se expresa con cautela y apunta que ella tuvo la fortuna de coincidir con Cuarón.

"No he tenido los mismos desafíos que otras mujeres en sus carreras", dice.

"He sido lo suficientemente afortunada como para haber empezado a trabajar con Alfonso hace 15 años y él ha sido mi mentor y mi camino. Quiero decir, mi camino profesional lo he hecho con él.

"En lugar de hacerme de menos, él siempre me ha animado. Siempre me ha impulsado a hacer más.

"Crecí en una casa donde las mujeres tenían una voz fuerte. Creo que como mujer he tenido un camino privilegiado, personal y profesionalmente, y no sé cómo asociarlo a cómo se puedan sentir otras mujeres en la industria", indica.

Rodríguez sí espera que su caso pueda inspirar a las mujeres jóvenes que quieran emprender la carrera de producción y que por alguna razón piensen que no merece la pena intentarlo.

"Aquí estoy como prueba de que sí merece la pena, que puedes hacer todo lo que quieras, solo tienes que trabajar muy duro".

"Cuarón lo da todo"

La referencia al trabajo duro lleva irremediablemente a pensar en Cuarón, que es director, guionista, editor y director de fotografía de "Roma".

Netflix "Es el primero en llegar al plató y el último en irse", dice Gabriela Rodríguez sobre Alfonso Cuarón.

Rodríguez cuenta apasionadamente las anécdotas del rodaje de la película, de la que nadie del equipo conocía el guion, con las dificultades que eso implica para los responsables de producción, que para empezar tenían que hacer un presupuesto sin saber a lo que se enfrentaban.

Pero la productora no trató de hacerle cambiar de opinión o método de trabajo al cineasta.

"Hace tiempo aprendí que oponerme no me sirve de mucho con Alfonso. Es un hombre al que no le dices que no, le dices: 'no te puedo dar esto, pero aquí tienes esto otro'.

"Me ha enseñado lo que es la perseverancia porque él es ese tipo de persona. Es una persona que presiona, presiona y presiona. Pero también es el primero en llegar al plató y el último en irse. Trabaja hasta más tarde que nadie. Aprieta, sí, pero también lo da todo".

