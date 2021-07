200 mujeres de alto perfil exigen poner fin a la "pandemia de abusos en internet" (y qué respondieron las grandes plataformas digitales)

Cuatro de las plataformas de redes sociales más grandes del mundo dicen que trabajarán para reforzar los compromisos existentes sobre seguridad en internet en sus plataformas.

BBC

La declaración surgió después de que más de 200 mujeres de alto perfil firmaron una carta abierta condenando el abuso.

Facebook, Google, TikTok y Twitter han dicho que se comprometerán a mejorar los sistemas para denunciar abusos, así como a filtrar lo que ven los usuarios y quién puede interactuar con ellos en línea.

Sin embargo, algunos activistas han expresado su preocupación de que estos compromisos no sean suficientemente amplios.

"Estas declaraciones abstractas ofrecen a las empresas de tecnología una buena oportunidad de relaciones públicas, pero estos no son compromisos reales", señala Lucina Di Meco, cofundadora de #ShePersisted Global, una iniciativa para abordar los ataques en línea contra las mujeres.

"No están ofreciendo específicamente mirar la moderación de contenido o las preferencias algorítmicas que recompensan el mal comportamiento. Hasta ahora, seguimos poniendo la carga sobre las mujeres".

Esto ocurrió luego de que más de 200 mujeres de alto perfil, incluida la ex primera ministra australiana Julia Gillard, la tenista estadounidense Billie Jean King y las actrices británicas Thandiwe Newton y Emma Watson, firmaron una carta abierta pidiendo acciones concretas para abordar el abuso.

La carta fue publicada en el Foro Generación Igualdad de las Naciones Unidas, que está lanzando una serie de llamados a la acción para lograr la igualdad de género global.

"Como primera ministra de Australia, al igual que otras mujeres del dominio público, recibía regularmente publicaciones en redes sociales muy sexistas y feas, incluida la circulación de caricaturas pornográficas", le dijo Julia Gillard a la BBC.

Agregó que esto la hizo "enojar y frustrar porque las mujeres todavía enfrentan este tipo de abuso".

En una carta dirigida a Shou Zi Chew de TikTok, Jack Dorsey de Twitter, Sundar Pichai de Google y Mark Zuckerberg de Facebook, más de 200 mujeres pidieron a los directores ejecutivos que "prioricen urgentemente la seguridad de las mujeres en sus plataformas".

"La plaza del pueblo"

"Internet es la plaza del pueblo del siglo XXI", indica la carta.

"Es donde tiene lugar el debate, se construyen comunidades, se venden productos y se hace reputación".

"Pero la escala del abuso en línea significa que, para muchas mujeres, estas plazas digitales no son seguras. Ésta es una amenaza para el progreso en la igualdad de género".

La carta también señaló un estudio de 2020 de The Economist Intelligence Unit que establece que el 38% de las mujeres en 51 países han tenido experiencia directa de intimidación en internet, y el número aumenta al 45% si las mujeres son nacidas después de 1982 (las llamadas "millenials" o de la generación Z).

Más de 4.000 mujeres adultas participaron en el estudio.

"Es realmente importante que reconozcamos que el abuso y el acoso contra las mujeres en las plataformas de redes sociales está generalizado y que es una de las mayores barreras para la igualdad de género", indica Azmina Dhrodia, gerente senior de políticas de la World Wide Web Foundation, que lideró un proceso consultivo de un año en el período previo al Foro Generación Igualdad.

La World Wide Web Foundation reunió a mujeres afectadas por el abuso en línea con expertos de la tecnología, el gobierno y la sociedad civil para crear conjuntamente soluciones al problema.

La carta también enfatiza el abuso en internet es peor para los grupos marginados y las mujeres de color, especialmente las mujeres negras.

Destaca el proyecto "Troll Patrol" de Amnistía Internacional, que analizó los abusos contra mujeres en Twitter a lo largo de 2017.

El informe de Troll Patrol sugiere que las mujeres de color (negras, asiáticas, latinas y mestizas) tienen un 34% más probabilidades de ser mencionadas en tweets abusivos o problemáticos que las mujeres blancas.

Las mujeres negras fueron un objetivo desproporcionado, con un 84% más de probabilidades que las mujeres blancas de ser mencionadas en tweets abusivos o problemáticos.

La periodista azerbaiyana Arzu Geybulla, que participó en las consultas, le dijo a la BBC que el constante acoso en línea la ha hecho querer dejar su carrera.

Dice que se ha preguntado si las plataformas tecnológicas "alguna vez tomarían en serio el trolling y el acoso, especialmente para las mujeres en países que tal vez no consideren lo suficientemente importantes o que no estén en su radar, como Azerbaiyán".

BBC La periodista azerbaiyana Arzu Geybulla participó en las consultas.

Facebook, Twitter y TikTok le dijeron a la BBC que renovarán los compromisos existentes con la seguridad en línea para todos los usuarios, con un enfoque en respuestas más rápidas cuando denuncien abusos y sistemas de filtrado más sólidos sobre lo que ven los usuarios en línea.

TikTok ya tiene un "mensaje" que pide a las personas que reconsideren el impacto de sus palabras antes de publicar un comentario que puede contener palabras clave inapropiadas o de otro tipo. Y Twitter tiene funciones para limitar las publicaciones que ve.

"Mi preocupación es que éstas son soluciones demasiado simplistas para problemas complejos", señala Lucina Di Meco de #ShePersisted Global.

"Una recomendación es filtrar el contenido para que las mujeres no vean el abuso. Esto es problemático, ya que significa que el abuso continúa, pero no veo lo que me envían".

"Si bien hemos logrado avances recientes para brindar a las personas un mayor control para administrar su seguridad, sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer", afirma Vijaya Gadde, directora de asuntos legales, políticas públicas y confianza y seguridad de Twitter.

"Estamos comprometidos a abordar este problema y trabajar con socios de la industria y la sociedad civil para construir una Internet más segura".

Facebook también anunció una unidad de seguridad para mujeres para centralizar sus recursos existentes para lidiar con el abuso en línea, y una junta asesora global dedicada a la seguridad de las mujeres que, según dicen, monitoreará y hará recomendaciones sobre seguridad.

La junta está formada por personas de una red de organizaciones que se especializan en los derechos de la mujer y la violencia doméstica.

Los compromisos son parte de una serie de anuncios realizados en el Foro Generación Igualdad de la ONU en París, donde líderes gubernamentales, agencias intergubernamentales y líderes de la sociedad civil se reúnen para compartir objetivos hacia la igualdad de género durante los próximos cinco años.

La World Wide Web Foundation dice que hará un seguimiento de las empresas de tecnología en función de los compromisos que han asumido e informarán anualmente sobre su progreso.

"Las mujeres tienen derecho a estar en línea y expresarse libremente", indica Azmina Dhrodia.

"No deberían tener que preocuparse por ser el objetivo de un hostigamiento en grupo y recibir amenazas de muerte y de violación como resultado".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.