2019 de acuerdo a Google

Sabemos que un año ha llegado a su fin y que otro comienza, cuando comienza a circular en canales de televisión y en YouTube al comercial de Google del balance anual, que es una especie de tributo a los hechos de mayor relevancia de los últimos doce meses en todos los aspectos de la actividad humana. La capacidad de narración en el más corto tiempo que caracteriza al comercial, es una metáfora de lo que ocurre en la vida en los días actuales: todo sucede por agolpamiento, por simultaneidad y superposición. De ahí que una infinidad de hechos correspondientes a 365 días queden comprimidos en apenas 2.06 minutos.

Year in Search, el audiovisual transformado en un clásico de nuestra historia contemporánea (y de la historia de la publicidad), auspicia a la mente a rebobinar y a afinar la puntería en cuanto a captación de imágenes sintetizadas en segundos. Todo en la pantalla sucede muy rápido, tal cual la vida acontece en el presente. En el comercial hay muchas imágenes correspondientes a hechos precisos, con fecha y lugar de ocurridos. La forma cómo está hecho, con una dinámica de cambio radical en cuanto al desafío que presenta a la hora de prestar atención, obliga a practicar uno de los rituales tecnológicos de nuestra era: el replay. Hay que verlo varias veces en YouTube para saber a qué hecho preciso pertenece cada imagen de las incluidas.

Nuestra percepción del tiempo ha cambiado. Tenemos la noción de que la vida se va muchísimo más rápido que antes y que los días no bastan para contener todo lo que sucede en la historia del mundo. Pareciera que la humanidad se ha puesto de acuerdo para celebrar el paso del tiempo a partir de milésimas de segundos, en las fracciones temporales más apresuradas posible. En cierta medida, los medios de comunicación han contribuido a este aceleramiento de la historia. Una noticia que en las primeras horas de la mañana es la más leída hasta ese momento, 14 horas después es casi olvidada, y no figura en la lista de las que mayor cantidad de lectores tuvieron en la jornada.

Entra en una especie de limbo de la memoria y es muy pronto olvidada. Salvo casos excepcionales, pierde vigencia en forma casi inmediata. Es tal cual sucedía al comienzo de la serie televisiva Misión Imposible: “esta cinta se autodestruirá en cinco segundos”. Cinco segundos es el promedio de vigencia que tiene una noticia hoy en día. Después de tener su oportunidad en las marquesinas de los portales informativos, la noticia no se autodestruye, pero se transforma en víctima de la avalancha de informaciones que suceden simultáneamente y que van perdiendo relevancia con el correr de las horas, que parecen correr a mayor velocidad que nunca.

El mundo es una usina de informaciones, cada una aspirando a tener su lugar en el menú informativo diario. Siete palabras conforman el eslogan más famoso del periodismo estadounidense: All the News That’s Fit to Print (Todas las noticias que merecen ser publicadas), lema del New York Times y que aparece en cada edición impresa del diario, en la esquina superior izquierda de la portada. El lema, creado en 1897 por Adolph S. Ochs, dueño del NYT (lo había comprado un año antes), sigue manteniendo vigencia para cualquier diario del mundo, pues el espacio físico de las páginas es limitado, por lo tanto, hay que hacer una edición de las noticias importantes de cada jornada, esto es, elegir aquellas que deben ser impresas.

Pixabay

A diario en Google hay más de 5.4 mil millones de búsquedas. A diario, en las páginas web de los medios informativos hay cientos de nuevas noticias. Unas cuantas parecen importantes a determinada hora del día, pero rápido se desgastan. La falta de interés y vigencia las condena rápido al olvido, de donde nunca regresan. Al final de cada año, son decenas las informaciones que aspiran a ser consideradas para aparecer en el comercial Year in Search. Solo unas pocas entran en la lista final. Aunque tiene formato de laberinto inabarcable, también Google está sujeto a la premisa del diario convencional, impreso en papel que mancha los dedos: en el infinito de noticias, solo pocas garantizan su eternidad en imagen y sonido.