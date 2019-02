5a edición del Torneo ReachingU Golf

A finales del mes de enero se llevó a cabo la 5° edición del Torneo ReachingU Golf – Copa Vumi, en La Barra Golf Club a beneficio de los proyectos educativos que apoya la fundación. El torneo tuvo la modalidad Four Ball Stableford con el 85% del Hcp, en paralelo los golfistas participaron de 15 desafíos especiales como Best Approach, Long Drive y Best Drive con premios gentileza de las empresas colaboradoras del evento.



Los ganadores de esta edición fueron: en categoría caballeros la dupla Vicente Amorena y Andrés Martínez Vivot con 43 puntos (FBS), en categoría damas Adriana Sammartino y Damiana Ketelhohn lograron la victoria con 40 puntos. En categorías designadas los ganadores fueron, Alfredo Sena y Carlos Severo con 47 puntos y Cristóbal Domínguez con su compañero Martín Aizpuru con 45 puntos.