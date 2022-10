A días de las legislativas, los republicanos ligados a Trump planean recortar las ayudas a Ucrania

Los estadounidenses que el martes 8 de noviembre tendrán la posibilidad de emitir de modo voluntario su voto para renovar un tercio de la Cámara de Senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes están más preocupados por la inflación, el precio del combustible y el alza de las tasas de interés -que afectan a las hipotecas- que de la guerra en Ucrania. Eso lo dicen las encuestas. También señalan que en los estados gobernados por republicanos es probable que se mantengan en ese mismo espacio mientras que algunos otros, gobernados por demócratas, puedan virar hacia el signo republicano.

De concretarse lo que dicen los sondeos, es posible que se modifique la composición de ambas cámaras legislativas, hoy en manos de demócratas alineados con la Casa Blanca. Eso impactará en el debate sobre las políticas respecto de la guerra.

Joe Biden se mostró partidario desde el comienzo del conflicto en brindar soporte económico y militar a Kiev. Los republicanos, en cambio, advierten que no habrá un cheque en blanco para Kiev si ganan las elecciones. Muchos representantes republicanos se oponen a los nuevos paquetes de ayuda para Ucrania. La mayoría de ellos son seguidores de Donald Trump.

La invasión de Rusia del 24 de febrero pasado impactó en los bolsillos de los ciudadanos y los presupuestos de las empresas que integran los países del bloque de la OTAN, el mayor apoyo de Volodomir Zelensky.

Aunque los líderes republicanos advierten sobre la determinación y la inventiva de los ucranianos para hacer frente a Rusia, lo cierto es que, sin las armas, los dólares, la cobertura diplomática y las informaciones de Inteligencia de Washington, la guerra podría cambiar de curso. De allí, la importancia estratégica de los comicios del martes 8 de noviembre.

Un dato es más que elocuente. El respaldo de los congresistas a Ucrania bajó en estos ocho meses. En abril, solo 10 representantes republicanos votaron en contra de una ley que facilitaba el envío de material bélico a Ucrania mientras que un mes después, en mayo, fueron 57 los republicanos que se opusieron al paquete votado de ayudas por US$ 40.000 millones.

"Creo que la gente va a estar metida en una recesión y no va a escribirle un cheque en blanco a Ucrania. Simplemente, no lo va a hacer", declaró Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, durante una entrevista en 'Punchbowl News'. "Ucrania es importante, pero, al mismo tiempo, no puede ser la única cosa que hacen los demócratas y no puede ser un cheque en blanco".

Las palabras del líder republicano, si bien no anunciaban nada concreto, tuvieron un eco fuerte en los medios de Estados Unidos y de Ucrania. McCarthy es uno de los republicanos tradicionales que valoran el papel hegemónico de Washington en el mundo.

De la misma forma que los demócratas entregaron terreno ideológico a Donald Trump en cuestiones como la inmigración o el comercio, entre líderes republicanos existe el temor de caer en ideas aislacionistas.

La ultraderecha del Partido Republicano está enfocada en volver a la Casa Blanca en dos años y en centrar sus políticas en la inflación y otras dificultades económicas en estas elecciones de medio término.

A su vez, Biden siente presiones internas. Dentro del espacio demócrata, unos 30 representantes del centenar de legisladores progresistas también hicieron públicas sus diferencias a través de una carta que luego decidieron retirar “por inoportuna”. En el documento se mostraron a favor de una solución negociada y del diálogo directo del Gobierno estadounidense con Moscú.

“La carta se redactó hace varios meses, pero desgraciadamente fue enviada por empleados sin que se hubiera dado el visto bueno”, afirmó Pramila Jayapal, quien preside el grupo de demócratas de izquierda fundado por Bernie Sanders.

El documento reclamaba a Biden que realizara “esfuerzos diplomáticos vigorosos” para un “acuerdo negociado y alto el fuego”, al considerar que el fin “rápido” de la guerra debía ser la gran prioridad para Washington. Argumentaba “los altos precios del combustible y de los alimentos” en Estados Unidos y el aumento de la pobreza y el hambre en todo el mundo como resultado del conflicto. Y sugería proponer “incentivos para poner fin a las hostilidades, incluido algún tipo de alivio a las sanciones” impuestas a Rusia desde que ese país lanzó su invasión a Ucrania en febrero.

Las campañas de los republicanos van directamente a los problemas domésticos y dejan en un segundo o tercer lugar las relaciones internacionales, entre ellos la guerra de Ucrania. Se sabe, además, de la buena relación que tuvo Donald Trump con Vladimir Putin, algo que compartió con la ex canciller alemana Angela Merkel y con el ahora senador y ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

En la Unión Europea hay muchas voces de líderes que no dan abasto con los reclamos ciudadanos por los aumentos de precios, el impacto de las tarifas eléctricas y de gas, sobre todo con los fríos que se avecinan en el hemisferio norte y también con las protestas por la caída del poder adquisitivo de los salarios.

Entre los republicanos, las dudas son aún mayores; y al menos en una parte de la formación ―la más cercana ideológicamente al expresidente Donald Trump― se convierten en pura y simple oposición. En mayo, el Congreso aprobó lo que hasta ahora ha sido el principal paquete de asistencia para Ucrania, por 40.000 millones de dólares, con el no de 11 senadores y 57 legisladores republicanos. Los contrarios a esa ayuda reclamaban un mayor escrutinio sobre el destino final de los fondos y medidas de rastreo para el armamento que se envía a los campos de batalla. Legisladores como Rand Paul insisten en que “no se puede salvar a Ucrania condenando la economía estadounidense”.

Aunque la mayoría de los republicanos, especialmente aquellos de la vieja guardia, respaldan continuar la asistencia a Ucrania, es posible que las elecciones del 8 de noviembre aumenten de manera significativa el número de congresistas de ideología más trumpiana. Y, con ello, la resistencia a sufragar nuevos paquetes de ayuda a Kiev. Una perspectiva que preocupa en las capitales europeas: una ruptura del consenso en EE UU, el país que ha liderado el socorro al Gobierno de Volodímir Zelenski, puede tener un grave impacto negativo en el respaldo, a su vez, de otros Ejecutivos más vulnerables a la escalada de precios de productos básicos y la escasez de energía.

La semana pasada, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, prometía que no permitirá el mismo ritmo de gasto a favor de Kiev si ―como espera y apuntan los sondeos― se convierte en presidente de la institución y número tres en la línea de sucesión presidencial. “Ucrania es importante, pero no puede ser lo único que se haga, y no puede ser un cheque en blanco”, advirtió.

El hasta ahora último paquete de asistencia estadounidense se anunciaba el 16 de octubre. Un total de 725 millones de dólares que incluyen vehículos blindados, armas antitanque y munición de artillería, además de sistemas de cohetes Himars de alta movilidad.