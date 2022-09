A la luz de la evidencia

Si bien los problemas no se plantean de la misma forma en los distintos países y no hay una única explicación ni una única razón por la cual un sistema educativo tiene éxito o fracasa ni hay una respuesta válida y única que se constituya en regla universal (dependencia de los contextos políticos, organizacionales y culturales de cada sistema educativo…), hay que hacer buen uso del saber y el conocimiento que proviene de una mirada internacional y comparada de la práctica y política educativa. Además, focalizar en lo que se ha visto funciona y da resultados. Existe todo un saber acumulado que no puede ignorarse. El consenso y diálogo fecundo se tiene que construir alrededor de una matriz básica de conocimiento y evidencia.