A Nández lo quieren Roma y Nápoli: ¿puede recibir algún porcentaje Peñarol?

El volante uruguayo Nahitan Nández, que juega en Cagliari de Italia, es seguido por Roma y Nápoli, quienes se interesaron en el mediocampista para reforzar a su plantel para la nueva temporada.

Así lo informan sitios especializados en fichajes del “calcio” italiano como también de Argentina, donde el futbolista formado en Peñarol defendió a Boca Juniors, desde donde siguen su posible transferencia.

Nández, que se ganó su lugar en Cagliari, está por estos días enfocado en lograr la permanencia de su equipo, donde es compañero de los también uruguayos Diego Godín y Gastón Pereiro.

EFE/EPA/Fabio Murru

Nández en Cagliari

En ese contexto, y ante la posibilidad de que pierda la categoría y decida cambiar de equipo para seguir en la Serie A, Roma y Nápoli ya se han interesado en el futbolista.

Según el sitio Tuttomercato, el equipo de la capital sigue al volante y está dispuesto a realizar una oferta millonaria para comprarlo a mitad de año.

Además, Nápoli también lo quiere, pero Roma está mejor posicionado para concretar la negociación.

18 millones de euros

En Cagliari quieren recuperar los 18 millones de euros que pagaron por Nández a Boca en 2019, por lo que están dispuestos a negociarlo.

afp efe pool

Nahitan con la celeste

Y en Boca están atentos a las posibles negociaciones porque mantienen el 10% de la ficha del mediocampista de la selección uruguaya, por lo que tendrían ese porcentaje de una futura venta.

La transferencia del volante es considerada una de las mejores ventas de los xeneizes en los últimos años.

¿Y en Peñarol? Los aurinegros vendieron a Nández a Boca a mediados de 2017 en US$ 2.950.000, pero en la transferencia no acordaron mantener ningún porcentaje del jugador, por lo que no recibirán nada en caso de un nuevo fichaje, solo los ingresos por concepto de derechos de formación, que son cifras de muy menor monto.

Leonardo Carreño

Los inicios de Nahitan en Peñarol

Tras llegar a Italia, Nández se acopló rápidamente a Cagliari y ya lleva disputado 67 partidos oficiales, con tres goles y cinco asistencias.

Su equipo ahora se encuentra complicado y busca la permanencia a falta de cinco fechas. Tras la etapa del fin de semana, en la que le ganaron 3-2 a Roma, quedó 17° en la tabla, un puesto arriba de los tres cupos de descenso directo, pero con los mismos 31 puntos que Torino (16°) y Benenvento (18°), mientras que Parma y Crotone ya están más comprometidos en los puestos 19° y 20°, con 20 y 18 puntos respectivamente.