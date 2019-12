A propósito de «El irlandés» ¿quién fue Hoffa?

Por Jaime Clara*

La nueva y promocionada película del cineasta Martín Scorsesse, cuenta una historia que marcó la vida política y sindical de Estados Unidos. Eran tiempos violentos y las bandas mafiosas se organizaban en todo el territorio con mucho poder, no sólo económico, también con vinculaciones y en armas. ¿Cuánto hay de realidad y de ficción en esta superproducción de tres horas y media que ha logrado, en términos generales, una gran aceptación de crítica y de público?

La película es una adaptación del libro, publicado en el año 2003, I Heard You Paint Houses: Frank “The Irishman” Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa, cuyo autor es el escritor e investigador neoyorkino Charles Brandt. La investigación revela una serie de acontecimientos fundamentales en torno a la desaparición, ocurrida en 1975, que aún hoy es un misterio, del sindicalista Jimmy Hoffa. En la película, Hoffa es protagonizado por Al Pacino.

La película es narrada por Frank Sheeran (Robert De Niro), el Irlandés, que se inicia en el ambiente sórdido del hampa del lado de Russell Bufalino, un mafioso estadounidense de origen siciliano que lideraba una famiia criminal que dominó Pensilvania desde 1959 hasta 1989. La actuación de Joe Pesci como Russell es impecable.

El irlandés se transformó en un hombre de extrema confianza de Bufalino, que a su vez, con los años, le encarga la protección del poderoso y polémico Hoffa. A partir de ese momento, la película se vuelve vertiginosa y, es historia conocida, terminará con la muerte y desaparición de del sindicalista, que recién fue declarado muerto, formalmente, en 1982.

Hoffa



James Riddle Hoffa -conocido como Jimmy Hoffa- nació en la localidad de Brazil, en el estado de Indiana, en el centro de EE.UU., en 1914. Desde muy joven participó de diferentes actividades de protesta y movilizaciones del mayor sindicado de los Estados Unidos, conocido como la Hermandad Internacional de Camioneros, popularmente nombrados como «Teamsters». En 1957 el sindicato tenía un millón de miembros y la figura de Hoffa creció rápidamente. Las crónicas lo describen como un líder carismático y populista, que cautivó a los camioneros, sin haber sido jamás, oficialmente, uno de ellos.

Según un artículo de la BBC, citando declaraciones a la prensa norteamericana de su abogado por más de 35 años, William Bufalino, «nunca habrá otro así en los Teamsters. Si fuera mujer, estaría embarazada cada nueve meses. No sabía cómo decir que no. Hizo tantos favores para tanta gente» A medida que su popularidad creció, también crecieron sus vínculos con la mafia. Esos vínculos comenzaron al ofrecer lavar dinero sucio, proveniente del hampa, a través del sindicato, entre otras actividades ilegales y de aprietes varios a empresarios.

Quien más lo investigó, tal cual aparece en la película, fue el entonces Fiscal General, Robert Kennedy, que finalmente logró encarcelarlo por un tiempo. En 1971, fue indultado pro el presidente Richard Nixon, en una resolución demagógica que, se cuenta, pretendió lograr votos de los camioneros.

El último día que Hoffa fue visto con vida, fue en un almuerzo, el 30 de julio de 1975 en Detroit. Se encontró su vehículo cerca del restaurante, sin pistas ni testigos. Siete años después, fue declarado muerto.

Entre las diferentes teorías sobre su muerte, está la que sostiene la película, aunque otras investigaciones descartan la participación de “el irlandés” Sheeran en la desaparición de Hoffa.

Hoffa y el cine

No es esta la primera película sobre el polémico y poderoso sindicalista. Tampoco será la última.

F.I.S.T. (EEUU, 19078). Dirigida por Norman Jewison. Protagonista Sylvester Stallone. Stallone interpreta a Johnny Kovak, un trabajador de Cleveland que se ve envuelto en un sindicato de trabajadores de la ficticia «Federación interestatal de camioneros»., en alusión a la Hermandad. La película está levemente basada en la historia de Jimmy Hoffa,

​Blood Feud (EE.UU, 1983). Su argumento se centra en el conflicto entre Jimmy Hoffa y Robert F. Kennedy durante once años, desde 1957 hasta el asesinato de Kennedy en 1968. Dirigida por Mike Newell, protagonizada por Robert Blake y Cotter Smith.

Hoffa: un pulso al poder (Estados Unidos/Francia, 1992). Dirigida por Danny DeVito y protagonizada por Jack Nicholson junto al propio DeVito. La historia relata la vida y misteriosa muerte del líder sindical.

El irlandés (Estados Unidos, 2019). Dirigida y producida por Martin Scorsese. Protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Cuenta la historia de Frank «The Irishman» Sheeran, transformado en asesino a sueldo para el mafioso Russell Bufalino.

*Esta nota fue originalmente publicada en Blog Delicatessen.